Un vaste réseau présumé de fraude fiscale de 80 millions de shekels démantelé

Plusieurs employés actuels et anciens de l'Autorité fiscale israélienne ont été arrêtés dans le cadre d'une vaste enquête pour corruption menée par l'unité Lahav 433, spécialisée dans la lutte contre la fraude, en coopération avec l'Autorité fiscale.

Selon la police, les suspects auraient abusé de leurs fonctions afin d'obtenir des avantages financiers. Ils sont soupçonnés d'avoir perçu des pots-de-vin pendant plusieurs années en échange de la validation de fausses déclarations fiscales et de remboursements frauduleux, pour un montant estimé à 80 millions de shekels.

Après plusieurs mois d'enquête sous couverture, les enquêteurs ont perquisitionné les domiciles et les bureaux des suspects afin de saisir des documents et des éléments de preuve.

Les principaux suspects doivent être présentés ce lundi devant le tribunal de première instance de Ramla, où la police demandera une prolongation de leur détention dans le cadre de l'enquête.