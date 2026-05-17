Une initiative soutient les jeunes mères dont les maris servent dans Tsahal

Depuis le début de la guerre, Lisa Goldenhirsh et sa partenaire Sarit Raab ont lancé une initiative destinée à soutenir les femmes qui viennent d’accoucher alors que leurs maris servent dans Tsahal, en réserve ou dans l’armée régulière.

Le projet, baptisé « Hug an IDF Mom and Newborn », vise à offrir un geste d’attention à ces jeunes mères qui traversent la grossesse, l’accouchement et les premières semaines avec leur bébé dans une grande solitude.

Lisa Goldenhirsh connaît de près le poids de la mobilisation militaire. Elle est elle-même grand-mère de cinq soldats combattants et explique avoir voulu aider non seulement les militaires, mais aussi les femmes qui tiennent le foyer pendant leur absence.

Avec des bénévoles, elle prépare des colis composés de vêtements pour bébé, de couvertures et de cadeaux personnels pour les mères, comme des thermos, des masques pour le visage ou de petits objets destinés à leur rappeler qu’elles ne sont pas oubliées.

« Nous voulions que les colis aient quelque chose de spécial », explique Lisa Goldenhirsh. « De belles choses pour le bébé, mais aussi quelque chose de personnel pour la mère, pour qu’elle se sente entourée et reconnue. »

Depuis le début de la guerre, l’initiative a déjà touché des milliers de femmes à travers Israël. Certaines passent des nuits seules avec leur nouveau-né pendant que leurs maris combattent. D’autres sont les épouses de soldats blessés et partagent leur temps entre leur bébé et le lit d’hôpital de leur conjoint.

Lisa Goldenhirsh évoque aussi les rencontres les plus douloureuses, avec des veuves dont les maris ont été tués peu avant ou peu après la naissance de leur enfant. « Il y a des bébés qui ne connaîtront jamais leur père », confie-t-elle.

Pour Lisa Goldenhirsh, cette initiative est aussi une manière de renforcer le pays. « Le peuple d’Israël a besoin de femmes courageuses, prêtes à donner la vie dans une période effrayante et incertaine », dit-elle. « Nous voulons qu’elles sachent que tout Israël les prend dans ses bras. »