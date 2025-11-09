Vague de violence dans la société arabe : le président Herzog appelle à une « mobilisation nationale »

Le président israélien Isaac Herzog a réagi ce dimanche à la flambée de criminalité dans la société arabe, au lendemain d’un week-end particulièrement meurtrier au cours duquel six personnes ont été assassinées. Dans une déclaration solennelle, il a dénoncé « une épidémie de violence » et appelé à faire de la lutte contre la criminalité « une priorité nationale absolue ».

« Ce week-end a été sanglant. Six civils ont été assassinés. L’épidémie de violence et de criminalité qui frappe la société arabe – une épidémie de meurtres cruels et brutaux – fait des ravages et engendre un nombre inimaginable de victimes », a déclaré Herzog. « C’est un coup dur pour la nation. Une véritable urgence. Non seulement pour la société arabe, mais pour l’ensemble de l’État d’Israël. »

Le président a exhorté le gouvernement et les autorités de sécurité à « mobiliser toutes les ressources de l’État » pour mettre fin à cette spirale meurtrière : « Il s’agit de vies humaines, du sang de centaines de milliers de citoyens israéliens. »

Les propos de Herzog interviennent dans un contexte de recrudescence des violences, notamment à Tel Aviv et Jaffa. Samedi soir, un homme d’une vingtaine d’années a été abattu sur un parking du boulevard Rokach, dans le nord de Tel Aviv. Les équipes de secours du Magen David Adom (MDA) ont tenté de le réanimer avant de le transférer à l’hôpital Ichilov, où son décès a été constaté.

Moins d’une heure plus tard, un autre homme a été tué par balles à Jaffa. Selon la police, il a été transporté à l’hôpital Wolfson, où il est mort de ses blessures. Les enquêteurs examinent la possibilité d’un règlement de comptes et ont déployé d’importantes forces dans les deux quartiers pour localiser les suspects.

Ces nouveaux homicides s’ajoutent à une série de meurtres survenus ces derniers mois dans les localités arabes d’Israël, où la criminalité organisée et les trafics d’armes continuent de faire des ravages. Depuis le début de l’année, plus de 200 personnes ont été tuées dans des circonstances violentes au sein de la société arabe, selon les données de la police.

Le président Herzog a conclu son intervention en appelant à « une action concertée, rapide et déterminée » : « Nous devons traiter ce problème crucial en priorité et de toute urgence. L’indifférence n’est plus une option. »