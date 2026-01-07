Vague de violence meurtrière en Israël : quatre hommes tués en 24 heures

Trois hommes ont été abattus par balles dans la nuit de mardi à mercredi à Shfaram, dans le nord d'Israël. Les équipes du Magen David Adom (MDA - services de secours israéliens) n'ont pu que constater leur décès sur place. D'importants effectifs policiers ont été déployés sur les lieux et des recherches ont été lancées pour localiser les suspects. L'incident serait de nature criminelle et les circonstances sont en cours d'investigation.

Bilal Khatib, secouriste au MDA, et Fadi Tantouri, paramédic, ont témoigné : "Nous avons reçu un signalement concernant trois hommes blessés lors d'un incident violent. Nous sommes arrivés sur place avec des effectifs importants et avons trouvé trois hommes inconscients, sans pouls ni respiration, présentant des blessures par balles. Nous avons effectué des examens médicaux et avons dû constater leur décès sur place".

La police a indiqué avoir "ouvert une enquête sur la fusillade, les agents ont été dépêchés sur les lieux, ont lancé des recherches pour localiser les suspects et commencé l'investigation des circonstances de l'affaire".

À Ar'ara dans le Néguev, Mahmoud Gasser Abu Arar, étudiant en médecine en Géorgie âgé d'une vingtaine d'années, a été tué par balles un jour seulement après son arrivée en Israël pour une visite. L'acte serait apparemment lié à un conflit entre familles. La victime a été transportée à l'hôpital Soroka où son décès a été constaté. Dix suspects ont été arrêtés à l'issue d'une course-poursuite menée par la police.