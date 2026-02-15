Violence dans le secteur arabe : la photo d'un bébé "armé" trouvée dans une habitation
Le cliché a été trouvé par lors d’une opération menée par la police des frontières dans la ville de Lod pour faire appliquer une ordonnance de démolition
Lors d’une opération menée par la police des frontières dans la ville de Lod pour faire appliquer une ordonnance de démolition, une photo choquante a été trouvée : un bébé de la famille habitant l’immeuble tenant des armes. Un cliché qui n'est pas sans rappeler ceux trouvés par des soldats lors d'opérations à Gaza ou dans des bastions terroristes de Judée-Samarie, qui rendent compte de l'éducation à la haine et à la violence chez les enfants palestiniens.
L’opération visait à restituer un terrain à l’État et à démolir un immeuble résidentiel construit sans autorisation. La police israélienne a précisé que cette intervention s’inscrit dans le cadre d’un effort plus large pour lutter contre la criminalité et la violence dans la société arabe.
« Le district central poursuivra sa lutte déterminée sur tous les fronts contre la criminalité et la violence, afin de renforcer la sécurité publique et l’état de droit », a déclaré le porte-parole.