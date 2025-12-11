Un nouveau tracé VTT de 100 km au cœur de l’Arava !

Israël renforce son positionnement comme destination outdoor avec l’inauguration du Yahel-Timna Singletrack, désormais le plus long parcours VTT du pays. Ce tracé continu de 100 km, développé avec un investissement d’environ 20 millions de shekels grâce au soutien du ministère du Tourisme et du KKL, s’inscrit dans un réseau de plus de 350 km de trails au sein de l’Arava méridionale, l’une des régions les plus spectaculaires du désert israélien.

Située entre la vallée du Jourdain et la mer Rouge, l’Arava méridionale offre un relief sculptural, un climat sec et des températures douces en hiver, conditions particulièrement recherchées par les cyclistes en quête de destinations ensoleillées pendant la saison hivernale. La finalisation récente du segment Yotvata-Timna assure une continuité intégrale du singletrack, permettant une expérience de longue distance rare dans la région.

Le Yahel-Timna Singletrack propose un tracé fluide et varié, alternant sections roulantes, passages plus techniques et panoramas désertiques. Le terrain compact et sec garantit une pratique optimale tout au long de l’hiver. L’ensemble des trails est balisé, shapé et entretenu toute l’année par l’Eilot Economic Development Corporation, qui veille à la qualité du réseau et à la maintenance des infrastructures.

L’essor du VTT en Israël accompagne une montée en puissance du tourisme outdoor. Plusieurs centaines de milliers d’Israéliens se tournent vers les itinéraires cyclables pour leurs loisirs, soutenant ainsi le développement d’infrastructures modernes dans l’Arava méridionale. Au sein du même réseau, un itinéraire de 12 km entre le carrefour d’Elifaz et le lac du parc Timna, dédié aux cyclistes sur route, a également été ouvert récemment.

Avec ce nouveau tracé, Israël enrichit son offre d’activités sportives en plein air et propose aux voyageurs un espace désertique unique pour la pratique du VTT, mêlant dépaysement, paysages spectaculaires et infrastructures de qualité.

Pour plus d’informations sur le tourisme dans l’Arava méridionale : https://www.aravadesert.co.il/.