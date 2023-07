Quelle est la particularité de ces journées? Le rabbin Yoel Pinto dans un cours fascinant

Le cours lui-même s'est concentré sur les journées "Bein Hametzarim", qui seront observés dans le monde juif à partir de ce week-end

La salle du Beit Midrash de Shuva Israël à Ashdod était pleine à craquer et des gens de tout le pays s'étaient rassemblés pour écouter le cours du rabbin Yoel Moshe Pinto, le fils aîné du Rabbi Yoshiyahu Pinto, le chef des institutions "Shuva Israel".

Lorsqu'il est entré dans la salle du Beit Midrash, la foule a chanté en son honneur, mais quelques minutes plus tard, le silence s'est fait dans la pièce et le rabbin Yoel Pinto a commencé un cours qui a duré plus d'une heure et demie.

Shuva Israel Shiour du rabbin Yoel Moshe Pinto

Au début de son propos, il a fait référence à la yeshiva "Shuva Yisrael" d'Ashdod pour souligner l'importance du lieu où son père, l’Admor HaRav Pinto, donnait des cours de Torah depuis des décennies à ses nombreux élèves. "Nous éprouvons une joie et une excitation immense à parler ici dans ce lieu saint", a déclaré le rabbin Yoel Pinto.

Il a poursuivi en déclarant : "Ici, à l'endroit où nos honorables professeurs et rabbins, pendant plus de 20 ans, ont enseigné et prononcé tant de paroles sur la Torah et ont posé des fondations qui ont construit et façonné nos âmes à tous, ces fondations sont les guides pour toute notre vie. Certains rabbins et étudiants sages ont grandi et ont été éduqué dans ce lieu, jusqu'à aujourd'hui ils ont répandu la Torah et la foi à travers le monde. Il existe un pouvoir énorme dans ce lieu. Et avec l'aide de Dieu, que les choses aient un effet positif et que nous soyons tous bénis par le fait que Dieu envoie dans les plus proches délais à nos enseignants et à nos rabbins une guérison complète."

Le cours lui-même s'est concentré sur les journées "Bein Hametzarim", observés dans le monde juif à partir de ce week-end, le 17e jour du mois de Tammuz. Le rabbin Yoel Pinto a décrit la signification de ces journées et le rôle que doit jouer chacun d'entre nous pour les transformer en journées de construction et d'espoir renouvelés.

Les cours du rabbin Yoel Pinto se sont faits connaître dans le monde juif et combinent une connaissance exceptionnelle de toute la Torah, ainsi qu'une compréhension intérieure profonde et unique. Ils touchent des publics très variés et des messages peuvent en être tirés pour améliorer le quotidien de chacun d'entre nous. Les institutions "Shuva Israel", dirigées par le père du rabbin Yoel Pinto, le rabbin Admor Yoshiyahu Pinto, existent depuis près de 30 ans. Sous ces institutions, il existe actuellement environ 100 Yeshivot et Beit Midrash dispersés dans le monde entier et servant des centres de Torah et de bienveillance.