"Voilà la ligne rouge à ne pas franchir", pour le Rav Pinto

"La violence est dangereuse. Vous devez la fuir de toutes vos forces"

Dans une cours donné au Maroc, le rabbin Pinto a évoqué le phénomène des parents qui battent leurs enfants dans le cadre de leur éducation, et a déclaré qu’il s’agissait de la ligne rouge à ne pas franchir. Retrouvez ses paroles complètes:

Le grand rabbin Yoshiyahu Pinto, dans ce cours, a mis en garde contre l'usage de la violence physique ou verbale envers les enfants et la famille. Selon le rabbin Pinto, "L'éducation des enfants est l'une des choses les plus importantes. Il existe des cas récurrents de parents qui battent leurs enfants, ils utilisent la violence physique, voire la violence verbale. Il est interdit de lever la main sur les enfants. Il est interdit de frapper les enfants. On ne peut pas lever la main sur ses enfants. Si quelqu’un lève la main sur ses enfants, c'est signe qu'il renferme en lui quelque chose de mauvais", a déclaré le rabbin Pinto.

"Même si l'enfant chahute à l’école", a ajouté le rabbin Pinto, "vous n'avez pas à crier, mais vous devez vous demander pourquoi il se comporte mal. Peut-être qu'il a des problèmes à la maison, peut-être que quelque chose le tourmente et le stresse. Il faut toujours chercher la racine du problème. Et quand les parents introduisent la violence dans la famille, cela devient quelque chose de très dangereux. Tout ce qui contient de la violence représente un très grand danger. La violence est très dangereuse. Vous devez la fuir de toutes vos forces", a ajouté le rabbin Pinto dans sa leçon.

Ce n'est pas la première fois que le rabbin Pinto évoque la question de l'éducation. Il y a quelques mois, lors d'une leçon donnée à Los Angeles, le rabbin Pinto a déclaré : "L'éducation des enfants, ce n'est pas un négoce. L'éducation des enfants, ce n'est pas un commerce. L'éducation des enfants, c’est l'esprit et l'âme des enfants".

Le rabbin Pinto a ajouté : "Les gens qui gèrent les écoles et les écoles de Talmud Torah ne comprennent parfois pas la signification profonde du concept d'éducation. Ils ne comprennent pas ce qu'est l'éducation. Un enseignant qui vient à l’école de Talmud Torah et fait passer sa frustration sur les enfants et utilise les enfants comme exutoire à tous les problèmes qu'il a à la maison avec sa famille, il détruit et brise la psyché des enfants et les enfants en souffrent toute leur vie et grandissent blessés et meurtris jusqu’à la fin de leur vie".