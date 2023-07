Comment apprendre à prendre rapidement des décisions efficaces (en vidéo)

"Aucune joie n’est plus forte que celle de la suppression des doutes"

Il faut savoir prendre des décisions dans la vie, a expliqué le grand rabbin Yoshiyahu Pinto. Selon lui, "Souvent nous avons des doutes et nous avons du mal à prendre une décision. La méthode est alors simple : décider sans attendre. Comptez jusqu’à 4 et prenez votre décision, car si vous continuez à attendre, la décision n’en sera que plus difficile, voire impossible à prendre", a ajouté le rabbin.

Le rabbin Pinto a cité le commentaire du Metsudat David sur le livre des Proverbes qui parle du verset "Un regard lumineux réjouit le cœur ; une bonne nouvelle engraisse les os" :

"Un regard lumineux : l’illumination des yeux devant ce qui se présente à eux, réjouira le cœur parce qu’aucune joie n’est plus forte que celle de la suppression des doutes".. Par conséquent, il faut apprendre à prendre des décisions dans la vie, à sortir du monde des doutes », a souligné le rabbin Pinto.

