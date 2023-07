Juifs, ne vous approchez pas de la politique. La politique est née de l’alliance entre le mensonge et la flatterie. La politique n'est pas bonne.

Le peuple est divisé. Lors de la dernière leçon enseignée au centre "Shuva Israel" à Manhattan, le grand rabbin Yoshiyahu Pinto a été interrogé sur la fracture de la société israélienne autour de la réforme judiciaire, et il a répondu qu'il n'y a qu'une seule chose qui a le pouvoir d'unir le peuple en Israël : la Torah.

Selon le rabbin Pinto : "La Sainte Torah est ce qui a préservé le peuple d'Israël dans toutes ses diasporas. Sans elle, il n'y a pas d'union au sein du peuple d'Israël. Ce qui unit véritablement le peuple d'Israël, plus que toute autre chose, c’est la Sainte Torah", a-t-il déclaré à un journaliste qui l'a interrogé à ce sujet.

Le rabbin Pinto a ajouté : "Le fait que nous nous appelions peuple d’Israël, que nous parlions tous hébreu, et que nous ayons fait faire la Brit Mila à nos fils n'est pas suffisant. La Sainte Torah constitue l'esprit et l'âme qui lie tout le peuple d'Israël", a-t-il déclaré.

Pour rappel, il y a environ un mois, lors d'une leçon qu'il a donnée au domicile de l’animatrice Ofira Asayag, le rabbin Pinto a été interrogé au sujet de la politique, et il a répondu : "Les justes savent. Tout d'abord, chez nous, il n'y a pas de politique. La politique est née de l’alliance entre le mensonge et la flatterie. La politique n'est pas bonne, c'est quelque chose de mauvais. Au cours des dernières générations, c'est vraiment devenu quelque chose de répugnant."

Le rabbin Pinto a poursuivi : "Et encore une chose, nous réfléchissons de façon individuelle. Après tout, la plupart de nos étudiants étaient à l'armée et ont servi dans l'armée, etc., mais je n’aborderai pas ce sujet et je n'ai pas le droit de dire quoi que ce soit à ce sujet. J'ai le droit de prier, de parler, de demander, de faire", a ajouté le rabbin Pinto.

Selon lui, "Nous pensons que, plus la religion prendra du recul et s’éloignera de la politique, mieux ça vaudra. Ici et en Amérique. Nous le voyons aussi en Amérique... Les Juifs, ne vous approchez pas de la politique, ni de celle des non juifs, ni de la droite, ni de la gauche. Au final, nous ne représentons qu'un pour cent et demi dans le monde, ce n'est pas toujours bon de se précipiter pour être en tête."

Le rabbin Pinto s'est concentré sur ce qu’il convient de faire en Israël et a déclaré : "Ici, nous devons prier pour la miséricorde, pour la paix. Nous avons 87 yeshivas auxquelles nous avons demandé de ne pas se mêler, que ce soit ici ou là, ni d’exprimer son opinion, ni de dire quoi que ce soit. Ce n'est pas notre affaire, nous ne maîtrisons pas ce sujet, nous ne comprenons rien à l'armée. Nous n'avons pas non plus le droit de parler de ces choses. Nous avons juste le droit de prier pour ne pas nous mêler de ça", a dit le rabbin Pinto.