La communauté juive prie pour la guérison du rabbin Pinto

En début de semaine, le rabbin Yoshiyahu Pinto a été opéré à New York

La communauté juive suit avec inquiétude l’évolution de l'état de santé du grand rabbin Yoshiyahu Pinto, le chef des institutions "Shuva Israel" en Israël et dans le monde.

En début de semaine, le rabbin Pinto a été hospitalisé à New York, où il a été opéré, dans le cadre d'une procédure médicale complexe et longue, suite à la détérioration de son état de santé. À la fin de l'opération chirurgicale, le rabbin Pinto a été transféré à l'unité de soins intensifs pour une période de convalescence sous surveillance médicale continue.

Dans un avis officiel relatant l’actualité sur son état de santé, qui a été publié, ses étudiants ont été informés que malgré les efforts des médecins, le rabbin devra bientôt subir une autre intervention chirurgicale, le problème médical n’ayant pu être entièrement résolu.

Ces derniers jours, des rassemblements de prière ont eu lieu dans des dizaines de centres à travers Israël, les États-Unis, l'Europe, le Maroc, les Émirats arabes unis et d'autres pays encore, ainsi que dans les institutions de "Shuva Israel", appelant chacune et chacun à prier pour l’entière guérison du grand rabbin Pinto, et à mentionner son nom complet dans leurs prières : le rabbin Yoshiyahu Yosef Ben HaRabbanit Zari.

Quelques heures avant son hospitalisation, le rabbin Pinto a donné une leçon de Torah à ses étudiants, qui se sont rassemblés au Shuva Israel World Center, situé dans le quartier de Manhattan à New York. Son fils et successeur, le rabbin Yoel Moshe Pinto, était présent à ses côtés.

Au cours de la leçon, le rabbin Pinto s'est adressé à ses élèves et les a encouragés à garder confiance et foi en Hachem. Selon lui, toutes les difficultés et souffrances du monde sont temporaires, et avec de la patience et de la foi, on peut tout surmonter.

Cette année, "Shuva Israel" marquera les 30 ans de leadership du rabbin Pinto et la révolution spirituelle qu'il a insufflée dans le monde juif. Près de 100 yeshivas et centres rattachés sont dispersés dans le monde et fréquentés par des dizaines de milliers d'étudiants, et ses cours populaires de Torah diffusés en direct ont atteint des millions de vues sur les réseaux sociaux.

Le mois prochain, le 25 Elul, la cérémonie de clôture des milliers de livres du Zohar devrait avoir lieu au stade Menorah de Tel Aviv, avec la participation de dix mille personnes. L'événement, qui se tient sous la direction du rabbin Pinto - pour la deuxième année -, est l'événement phare de "Shuva Israel" et du projet d'étude quotidienne du Zohar, qui a été fondé et renouvelé par le grand rabbin Pinto et son fils, le rabbin Yoel Moshe Pinto.

L'idée elle-même a été lancée il y a plus de cent ans par les grands rabbins de la Terre d'Israël, le rabbin Yosef Chaim Sonnenfeld et le rabbin Kook, qui ont dressé un code, dont la règle principale établit que devront se tenir mille clôtures du livre du Zohar qui auront pour effet de mettre un terme aux malheurs. Le rabbin Pinto et son fils ont renouvelé la tradition, et le mois prochain, un nombre record de participants – environ dix mille personnes – est attendu pour clôturer la lecture du livre du Zohar.

En attendant, des milliers d'étudiants espèrent et prient pour que le rabbin Pinto se rétablisse rapidement et puisse continuer à les guider en pleine santé, et même participer à l'événement historique.