"J'étais entre la vie et la mort, j'ai récité le Shema Israël", dit le rabbin Yoshiyahu Pinto de retour de l'hôpital

"Que tous ceux qui ont prié pour moi soient récompensés"

Quelques jours après avoir été admis à l'hôpital de New York, où il a subi une intervention médicale longue et compliquée, le Rabbin Yoshiyahu Pinto est arrivé hier soir à son domicile, où il a donné un Shiour émouvant depuis son lit. Fait rare, le rabbin Pinto a relaté les événements qui se sont déroulés entre les murs de l'hôpital et a raconté les moments dramatiques vécus entre la vie et la mort.

"Le mardi, je suis passé de la vie à la mort. J'avais déjà dit le viddouye et récité le Shema Israël. J'étais définitivement en danger de mort", a-t-il dit. Il a ajouté qu'a ce moment-là, il pensait surtout à l'événement historique qui aura lieu le mois prochain, le 25 Elul, au stade Menora à Tel Aviv, où dix mille personnes achèveront le livre du Zohar. "J'ai pensé que D... me récompenbserait".

Être présents le 25 Eloul et chanter "Et vous l'avez dit à Rabbi Shimon bar Yochai", "Rabbi Shimon mérite que l'on se fie à lui en cas de besoin". Combien de miracles se sont produits en notre faveur grâce à Rabbi Shimon Bar Yochai, grâce au livre du Deutéronome qui est une grande lumière, notre Rabbi Moïse parlera et D’…. répondra par la voix."

"Toute la voie de Shuva Israël est de multiplier le nombre de synagogues, de multiplier le nombre de groupes. Il a ajouté que pour lui la voie de Shuva Israël est une Torah authentique - la Torah de D..., la Torah innocente qui donne force et esprit à la pensée, à la vision, à l'observation profonde des choses qui doivent être observées".

Le rabbin Pinto a indiqué qu'il existe en effet de nombreuses façons de vénérer D..., mais "notre voie est celle des véritables aspirants, celle de personnes qui s'accrochent à D… et qui sont fidèles et dévouées. Notre chemin est celle d’une forte observation, de l'amour de la Torah, de l'amour du hassidisme et de l'amour de l'innocence et de la foi". Une voie qui inclut la prise de risques. C’est la voie ou la lumière résidera", a-t-il ajouté.

Au terme de son Shiour, le Rabbin Pinto a tenu à remercier tous ceux qui ont prié pour sa guérison et a souligné: "D... nous accordera à tous un grand salut. À tous les Tzadikim qui ont prié pour nous toute la semaine, continuez à prier, nous sommes encore toujours dans une situation périlleuse pour les âmes, continuez à prier pour qu'avec l'aide de D…. il y ait guérison et vie. Joie et succès. Tous ceux qui ont prié pour moi, que D… récompense votre dévouement et que votre rétribution soit totale. Merci beaucoup, Bsorot Tovot, joie et tout le meilleur”.