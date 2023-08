Ecoutez le rabbin Pinto sur la question du pouvoir nocif des médias

"Certains fidèles vouent leur âme à la Torah, mais des millions de naïfs qui aiment Hachem restent influencés par les autres et surtout par les médias"

Dans sa dernière leçon, le grand rabbin Yoshiyahu Pinto a évoqué les répercussions des médias sur les masses. Selon lui, la consommation des médias exerce une force destructrice, qui affecte des millions de personnes dans le monde. "Nous pensons que le monde est en grave déclin", a déclaré le rabbin Pinto au début de son propos. "Tout le monde le voit, tant au niveau moral que de la Torah. Certains fidèles vouent leur âme à la Torah, mais des millions de naïfs qui aiment Hachem restent influencés par les autres et surtout par les médias", a-t-il dit.

Le rabbin Pinto de poursuivre : "Comme nous l'avons dit, ce que le christianisme et ce que l'Inquisition n'ont pas fait au peuple d'Israël, les médias l'ont fait. Après tout, toute l'histoire des médias a commencé au cours de la Haskalah, quand ils ont réfléchi à la façon de briser la Torah. Il y a des gens qui étudiaient la Torah et ils ont commencé eux-mêmes à combattre, à écrire des choses négatives sur la religion, contre la Torah, et c'est ainsi qu'ils ont fissuré la fiole d’huile pure".

"Ce pouvoir des médias a corrompu et embrouillé les opinions du peuple et a embrouillé les pensées du peuple. Là où toutes les diasporas ont échoué, les médias ont réussi", a ajouté le rabbin Pinto.