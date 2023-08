Solidarité avant les fêtes de Tichri : les institutions du rabbin Pinto vont livrer des milliers de colis aux nécessiteux

Cette initiative est d'autant plus importante cette année que les prix des denrées alimentaires ont augmenté ces derniers mois en raison de l'inflation

Le mois d'Eloul est à nos portes et les fêtes approchent à grands pas. Comme le veut la tradition depuis de nombreuses années au sein des institutions "Moreshet HaRIF" du grand rabbin Yoshiyahu Pinto, des milliers de colis alimentaires vont de nouveau être distribués aux nécessiteux et aux plus démunis. Cette initiative est d'autant plus importante cette année que les prix des denrées alimentaires ont augmenté au cours des derniers mois en raison de l'inflation.

Les paniers de nourriture seront livrés au domicile des familles la veille de Roch Hachana, afin qu'elles puissent célébrer les fêtes autour de tables généreusement garnies et disposer de tout le nécessaire pour une célébration digne et joyeuse. Le coût estimé de chaque panier est de 500 shekels.

Les institutions du rabbin Pinto, qui fonctionnent depuis 30 ans dans le monde entier, distribuent des colis alimentaires et des paniers de nourriture à celles et ceux qui sont dans le besoin, à la veille de Pessa'h et des fêtes du mois de Tishri. Les distributions sont effectuées dans les 100 centres de la Yeshiva "Shuva Israel", présents dans des dizaines de pays.

"Nous ne devons pas fermer les yeux devant ceux qui sont dans le besoin et qui n'ont rien à manger", a déclaré le rabbin Pinto. Selon lui, "celui qui offre et donne aux autres, Dieu le lui rendra, à la même mesure."

Comme mentionné précédemment, les opérations du système de distribution ont déjà commencé. En ce moment même, des milliers de tonnes de produits alimentaires, qui seront regroupés sur la place de la yeshiva "Shuva Israel" à Ashdod et dans de nombreux autres centres à travers le monde, sont achetés par "Moreshet HaRIF" et sont sur le point d'être emballés et distribués.