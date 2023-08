"Attention aux fausses promesses", par le Rav Pinto

"Les serments qu'une personne prête et les vœux qu'une personne fait sont comme des garanties, et le Saint, béni soit-Il, ne pardonne pas leur manquement"

Shuva Israel Le Rav Pinto

Il faut faire très attention à ne pas prêter serment pour rien, car un serment prêté et rompu ne peut être pardonné, a déclaré le grand rabbin Yoshiyahu Pinto lors de la dernière leçon qu’il a donnée aux États-Unis. Il a approfondi le sujet en expliquant que nous voyons des gens faire des promesses en l’air, en jurant sur la tête de leurs parents, de leurs enfants, et que c'est quelque chose de très dangereux. Selon lui, notre bouche et notre parole sont très puissantes, et si nous promettons quelque chose, nous devons nous y tenir: "Et les serments qu'une personne prête, et les vœux qu'une personne fait, sont comme des garanties, et le Saint, béni soit-Il, ne pardonne pas leur manquement", a ajouté le rabbin Pinto.

