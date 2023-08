La communauté juive prospère en Azerbaïdjan mais s'inquiète de l'utilisation cynique que les alliés de l'Iran font de l'Holocauste

"Le rabbin Naftaliev a appelé les dirigeants juifs d'Israël et de la diaspora "à soutenir le peuple azéri, qui, pendant des générations, s'est tenu à nos côtés"

Dans le cadre des préparatifs destinés à l'accueil de centaines de fidèles juifs dans les communautés saintes d'Azerbaïdjan, la communauté juive appelle les dirigeants juifs à condamner l'utilisation que les alliés des Iraniens font de l'Holocauste, lorsqu’ils évoquent la crise touchant la région du Haut-Karabagh. Selon les rabbins supérieurs d’Israël et de la diaspora, "toute tentative de comparaison avec les horreurs du passé est un outrage à la mémoire des millions de personnes assassinées". L’année académique 2023 s’ouvrira sur des festivités à la veille de Roch Hachana.

Lors d'un événement impressionnant célébré à l’approche du nouvel an juif, la communauté juive d'Azerbaïdjan a évoqué l’augmentation impressionnante du nombre d’étudiants à l'école juive de Bakou. Cette année a été marquée par le succès, et l'école opérée sous l’égide des associations "HaVaad LeHatsalat Nidhei Israel" et "Stamagi", ouvrira ses portes, avec l'aide du ministère de l'Éducation azerbaïdjanais, en accueillant dix pour cent d’étudiants supplémentaires, selon la loi en Azerbaïdjan, la veille de Roch Hachana.

Dans le même temps, des préparatifs sont en cours pour accueillir des centaines de fidèles dans trois des plus grandes communautés réparties dans la capitale Bakou. Des rassemblements supplémentaires auront lieu dans tout le pays et dans le village de Krasnaya Sloboda, habité uniquement par des juifs.

Dans un discours émouvant, le rabbin de la communauté géorgienne séfarade et directeur de l’école, Zamir Issev, a déclaré que "l'augmentation impressionnante du nombre d'étudiants est un prolongement direct du climat merveilleux instauré par les autorités dans les institutions éducatives juives et promu envers les Juifs en général".

Le rabbin Issev a exprimé la douleur de la communauté juive face à la campagne diffamatoire menée contre les autorités azerbaïdjanaises qui les accuse d’avoir "fait mourir de faim des milliers d'Arméniens", et a comparé la situation de ces derniers, à Dieu ne plaise, aux heures sombres de l'Holocauste. "Il est des événements appartenant à l'histoire de l'humanité dont l'utilisation à d'autres fins que la préservation de la mémoire est impropre et interdite. Surtout lorsqu'il s'agit d'une utilisation cynique à des fins politiques méprisables.

"Le peuple d'Israël, lui-même, fait l’objet depuis des années de fausses accusations sur le "génocide palestinien", relayées par les médias étrangers, sans aucune preuve ou sur la base de rumeurs et d’histoires fictives montées de toutes pièces. Le plus cruel des États ennemis du peuple juif, l'Iran, exploite ces histoires fabriquées et exerce son influence sur les organisations internationales en exigeant l'application de sanctions contre Israël, qui combat ces mensonges depuis des décennies".

"Aujourd'hui, la même chose arrive au véritable ami d'Israël, l'Azerbaïdjan. En raison de cette profonde amitié, ses ennemis l’"accusent d’affamer des milliers d'Arméniens" - le peuple habitant dans la petite enclave du Haut-Karabagh azerbaïdjanais.

Le Haut-Karabagh est un territoire azéri qui a été conquis par les Arméniens il y a 30 ans. Ces derniers ont assassiné et expulsé la population azérie. Rien que cet exemple prouve qu'il n'y a aucune raison de les accuser de "génocide" ou d’"affamement" : les autorités azerbaïdjanaises ont ouvert une route destinée spécialement à l'approvisionnement des habitants de l'enclave, qui a été bloquée par les séparatistes arméniens.

Le pire, c’est que pour les discréditer, ils ont le culot de se permettre de carrément utiliser la mémoire des victimes de l'Holocauste. Dans un entretien avec l'AFP, le Premier ministre arménien, Pashinian, a "accusé" les autorités azerbaïdjanaises de créer un "véritable ghetto" dans l'enclave, ce qui serait une "préparation au nouvel Holocauste". Le chef du régime séparatiste, Vardanian, a même déclaré que "la souffrance des Arméniens [était] plus grande que la souffrance des victimes de l'Holocauste, parce que les Juifs, eux, n'ont pas été massacrés sur leur terre".

«Et je me tiens ici devant tout le peuple juif et je pose la question : "De quel droit parlent-ils de l'Holocauste, alors qu'au centre de la capitale arménienne se dresse un monument à la mémoire du collaborateur nazi Garéguine Njdeh et que de nombreuses rues à travers le pays portent également son nom ?"

"Les Arméniens sont des alliés et des protégés de Téhéran. Les États-Unis ont mis l'Arménie en garde à plusieurs reprises contre un rapprochement trop étroit avec l'Iran, notamment lors de la visite du chef de la CIA à Erevan à l'été 2022. Cependant, les Arméniens n'en ont pas tenu compte. Au cours de l'année écoulée, le président iranien a souligné à plusieurs reprises l'importance des relations avec l'Arménie et a plaidé pour leur renforcement. "L'Iran considère l'Arménie comme un pays proche et ami", a déclaré Raïssi. Le ministre iranien des Affaires étrangères a ajouté que "la sécurité de l'Arménie équivaut à la sécurité de l'Iran". Très récemment, Téhéran a transféré des drones et des centaines de missiles. En avril de cette année, l'armée arménienne a utilisé pour la première fois des drones de fabrication iranienne pour attaquer l'Azerbaïdjan".

Le rabbin Issev a appelé les dirigeants juifs d'Israël et de la diaspora à "soutenir le peuple azéri qui, pendant des générations, s'est tenu à nos côtés, a protégé les Juifs, a donné refuge à ceux qui ont fui les pogroms du début du 20e siècle ayant eu lieu dans le village, et les atrocités des nazis. Le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan dure depuis plus de trois décennies, et lors de la dernière guerre qui a éclaté il y a environ trois ans, l'Azerbaïdjan a restitué, avec l'aide d'Israël, la majeure partie du territoire à l'exception de la région du Karabagh où vivent plusieurs dizaines de milliers d'Arméniens.

Les États-Unis et l'Union européenne s'efforcent de parvenir à un accord de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, et par conséquent, exercer une pression psychologique en intégrant la question de "l'extermination d'un peuple" ne fait que "nuire au processus de négociation."

Le rabbin et érudit Aryeh Ralbag, président du tribunal rabbinique de l’Union des Rabbins aux États-Unis et au Canada et rabbin de la communauté « Edat Israel » à Berlin et le rabbin et érudit, David Roberts, ont déclaré qu'ils "rejetaient toute tentative de comparer ou d'établir une quelconque ressemblance entre le terrible Holocauste et les conflits locaux, aussi importants soient-ils". Il est inopportun d’invoquer l'Holocauste, c'est un véritable blasphème.

Le rabbin de Francfort et président de l'Organisation rabbinique d'Allemagne, le rabbin et érudit, Avichai Apel, le rabbin de Pologne, le rabbin et érudit Mordechai Shudrich ainsi que le rabbin de Moldavie, le rabbin et érudit Pinchas Salzman, se sont déclarés choqués par l'utilisation de l'Holocauste dans un conflit local. "Toute tentative de comparer la terrible période de l'Holocauste avec d’autres conflits quels qu'ils soient, ou même de la mentionner, doit être éliminée par la racine".

Le rabbin de Strasbourg et de Rhénanie en France, le rabbin et érudit Avraham Weil, le rabbin de Biélorussie, le rabbin et érudit Mordechai Reichenstein, ainsi que le rabbin de Vienne, le rabbin et érudit Yaron Engelmeier, ont eux aussi appelé les dirigeants du monde à dénoncer ces déclarations et à exprimer leur protestation contre la comparaison de tout conflit avec le terrible Holocauste "au cours duquel les nazis et leurs collaborateurs ont cherché à exterminer une nation d'une manière systématique affreuse et bien documentée".

Pour rappel, le grand rabbin Yossiyahu Pinto s'est exprimé dans sa leçon et a déclaré qu’il était inconcevable de mélanger le concept de l’Holocauste avec les questions de politique et les litiges: "L'Holocauste est une chose sacrée, qui doit être traitée avec respect".

Le rabbin Eliyahu Hamra, fondateur de la Conférence rabbinique latino-américaine, président du comité des communautés juives en Argentine et rabbin de l'organisation « AMIA », a déclaré que toute tentative d'évoquer l'Holocauste dans une querelle ou un désaccord entre pays et peuples est impropre. "En tant que rabbin d’une communauté ayant subi une attaque terroriste meurtrière perpétrée par l'Iran, j’estime que les horreurs de l'Holocauste ne sont en rien comparables et qu’il est inconcevable d’imaginer une telle comparaison avec tout autre conflit".

Le rabbin du Panama, le rabbin et érudit, David Peretz, le rabbin du Chili, le rabbin et érudit, Eliyahu Tamim, ainsi que le rabbin de la communauté caucasienne dans le monde, le rabbin et érudit Yaniv Naftaliev, ont déclaré qu'ils rejetaient avec indignation toute mention des martyrs de l'Holocauste dans le contexte de conflits entre les peuples pour des questions de territoires ou dans le cadre de tout autre conflit: "Les horreurs de l’Holocauste ne peuvent être comparées à rien d’autre. C'est un outrage aux victimes". Le rabbin Naftaliev a appelé les dirigeants juifs d'Israël et de la diaspora "à soutenir le peuple azéri, qui, pendant des générations, s'est tenu à nos côtés, a protégé les Juifs, les a soutenus et aidés, et a fondé une infrastructure chaleureuse et concrète destinée à la vie spirituelle et matérielle des Juifs et, tel que nous l’avons mentionné, a plus d'une fois donné refuge à ceux qui fuyaient leurs meurtriers".