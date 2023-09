Le rabbin Pinto prie pour la guérison des blessés au Maroc

Avec des milliers de personnes, le rabbin Pinto a prié pour le Royaume du Maroc, dirigé par le roi Mohammed VI, et pour la nation marocaine

Le tremblement de terre survenu, samedi, au Maroc, a fait de nombreuses victimes : des milliers de morts et de blessés, et de nombreuses personnes qui se sont retrouvées sans abri. Hier soir, devant dix mille personnes, lors du plus grand événement juif d'Israël, qui s'est déroulé au stade Menorah Mitvathim à Tel Aviv, le rabbin Yoshiyahu Pinto a offert une prière spéciale pour la guérison des blessés.

Avec ces milliers de personnes, le rabbin Pinto a prié pour le Royaume du Maroc, dirigé par le roi Mohammed VI, et pour la nation marocaine, qui fait actuellement face à une grande catastrophe. Au cœur de la cérémonie de prière, la bénédiction "Celui qui donne la paix aux rois", prière unique et rare, destinée à bénir le roi du Maroc et sa famille, a été récitée.

Au moment du tremblement de terre, le rabbin Pinto se trouvait chez lui dans la ville de Rabat au Maroc. Dès qu'il a entendu la nouvelle, il a rassemblé ses disciples et a commencé à prier pour la guérison des blessés. Ainsi, à la sortie de Shabbat, le rabbin Pinto s'est rendu en Israël pour participer au grand événement qui a eu lieu au stade Menorah Mivathim, à Tel Aviv, et qui a rassemblé plus de dix mille participants, au cours duquel il a prié et récité des Seli’hot accompagnées de la clôture de milliers de livres du Zohar.

Par ailleurs, le rabbin Pinto a demandé à tous ses étudiants du monde entier de se mobiliser, et d'apporter leur aide grâce à des dons financiers ainsi que toute autre contribution possible pour soutenir la nation marocaine actuellement plongée dans le chagrin et la souffrance.