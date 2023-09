Pour le Rabbin Pinto, "tous les Juifs du monde ont une dette de gratitude envers le Maroc"

"Si nous considérons ces mille dernières années, quelle est la Nation qui a le mieux traité le peuple d'Israël ? Le Maroc"

Le tremblement de terre survenu samedi au Maroc a fait de nombreuses victimes : des milliers de morts et de blessés et de nombreux sans abri. Au moment du tremblement de terre, le grand rabbin Yoshiyahu Pinto se trouvait chez lui dans la ville de Rabat. Le puissant séisme y a également été ressenti. Samedi soir, à la sortie de Shabbat, le Rabbin Pinto s'est adressé à ses étudiants aux quatre coins du monde pour leur demander d'aider le Maroc autant que possible.

Lors de la leçon donnée mercredi soir, le rabbin Pinto de la manière dont il a ressenti le tremblement de terre au beau milieu du repas de Shabbat avec ses disciples. Il a en outre fait l'éloge du roi du Maroc, Mohammed VI, et de toute la famille royale, et a déclaré : "Tous les Juifs du monde se doivent d'aider le Maroc maintenant. De nombreuses personnes sont mortes et un drame terrible a eu lieu."

Tous les grands hommes d'Israël ont déménagé et vécu au Maroc, parce que là-bas ils pouvaient vivre pleinement leur judaïsme

"Si nous considérons ces mille dernières années", a-t-il ajouté, "quelle est la nation qui a le mieux traité le peuple d'Israël ? Le Maroc. Dans d'autres endroits, il y a eu des déportations, l'Inquisition, l'Holocauste. Il y a eu des choses vraiment terribles. (...) Mais quelle nation a été bonne envers les Juifs ? Le peuple marocain."

Le rabbin Pinto a fait référence au roi du Maroc et a déclaré : "Le roi Mohammed VI est un homme suprême. Son père. Toute la lignée de la famille royale était bonne envers les Juifs. Au Maroc, la vie était belle et confortable pour les Juifs, ce qui n'était pas le cas ailleurs. Tous les grands hommes d'Israël ont déménagé et vécu au Maroc, parce que là-bas ils pouvaient vivre pleinement leur judaïsme."

Le rabbin Pinto a ajouté : "Et maintenant que le peuple marocain est en difficulté, au lendemain de ce tremblement de terre, c'est certainement le devoir de chacun des membres de la communauté "Shuva Israel", et plus généralement de chaque Juif dans le monde, de le soutenir et l'aider. Aider par des dons et de l'argent et tout ce qui permettra aux Marocains de retrouver une vie normale le plus rapidement possible".