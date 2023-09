La réponse surprenante du rabbin Pinto à propos des heurts à Tel Aviv le soir de Yom Kippour

"Quand on a une blessure, si on se gratte, ça démange encore plus. Ils sont malheureux, mais ce sont des gens bien"

Plusieurs centaines de personnes ont participé à la prière de Yom Kippour à Rabat, la capitale marocaine, au domicile du grand rabbin Yoshiyahu Pinto.

À la fin de Yom Kippour, après la Havdalah, le rabbin Pinto a donné une leçon de Torah au cours de laquelle des questions ont été posées. Parmi les intervenants, figurait le champion de combat israélien Haim Gozali, qui a récité les prières de Yom Kippour avec le rabbin Pinto. Gozali, connu comme militant de droite et lanceur de débats sur les réseaux sociaux, a informé le rabbin Pinto de l'altercation qui a éclaté dans la ville de Tel-Aviv, en plein Yom Kippour, lors du rassemblement sur la place Dizengoff, après que les opposants à la réforme judicaire ont interrompu la prière car elle était soumise à une séparation entre les hommes et les femmes.

Gozali a déclaré au rabbin Pinto : "Je me bats contre des «antisémites» juifs en ligne, depuis l’interruption des prières à Tel-Aviv." Le rabbin Pinto l’a surpris par sa réponse : "Ne vous disputez pas à ce sujet, toi qui es juste, pour quoi faire ? En quoi cela va aider ? Est-ce que ça les poussera à arrêter ? Non. Ça les incitera à continuer. Quand on a une blessure, si on se gratte, ça démange encore plus. Ils sont malheureux, mais ce sont des gens bien. Toutes sortes d’idées sont venues parasiter leur esprit."

Le rabbin Pinto a insisté et a dit ensuite à Gozali : "Sachez que les gens comme vous sont coupables de tout. Pourquoi tu te bats avec eux ? Pourquoi tu te disputes avec eux ? Ils sont misérables mais ce n’est pas leur faute. Il ne faut se disputer avec personne, il faut les aimer, les respecter, leur répondre gentiment."

Il a ajouté : "On a interrompu la prière cette année ? Si on se dispute à ce sujet, ils continueront à importuner. Si on n’y prête pas attention, l'année prochaine, ils ne sortiront pas de chez eux. Il faut réagir intelligemment. Ne pas se battre. Maintenant le mauvais penchant des conflits a fait son entrée, mais ça passera. Et si on apprend à leur répondre gentiment, dans deux ans, ils viendront eux-mêmes réciter les prières", a ajouté le rabbin Pinto en réponse aux paroles du champion du monde de boxe.