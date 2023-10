"Une réalité inimaginable": le Rav Pinto réagit après le massacre du Hamas

"Si nous désespérons tous et que nous nous laissons submerger par le chagrin, alors nous nous contaminerons les uns les autres, et nous perdrons"

Le rabbin Pinto s’est exprimé à propos du massacre perpétré par les terroristes du Hamas : "Que peut-on répondre à un père qui recherche sa fille disparue ?"

Israël est en guerre : à la sortie de la deuxième fête de Souccot et après avoir appris les horreurs perpétrées par les terroristes du Hamas le matin de Sim'hat Torah, le grand rabbin Yoshiyahu Pinto a rassemblé ses étudiants et les a réconfortés, depuis les Etats-Unis. "Il est difficile de décrire les difficultés que traverse le peuple d'Israël", a déclaré le rabbin Pinto au début de son discours. "Le peuple d'Israël subit quelque chose qu’on ne peut pas comprendre. Nous avons tous connu et vu [des choses difficiles] dans nos vies, mais ce que nous vivons maintenant, nous ne l'avons jamais vécu. Des choses terribles [ont eu lieu] le jour de Sim'hat Torah, le jour de la joie de la Torah, au moment où tout le peuple d'Israël termine la Torah et danse avec la Torah. Et ce jour-là, nous n’avons pas eu le temps de faire la prière du matin, ni de sortir les livres de Torah de l'Arche d'Alliance pour terminer la Torah et danser avec elle, ils ne nous ont pas laissés faire."

Étranglé par ses larmes, le rabbin Pinto a poursuivi : "Un millier de Juifs ont été massacrés au nom de D.ieu, c'est une réalité inimaginable. D’une tristesse incomparable. La douleur des parents qui crient : "Où sont nos enfants ?", d’une mère assise et qui voit ses enfants se trouvant dans une situation terrible... Dans la vie on s'habitue à toutes les situations. Le Saint, béni soit-Il, a créé la mémoire et a créé l'oubli. La nation d'Israël compte à peine 14 millions d'habitants, nous ne sommes pas beaucoup. Le peuple d'Israël est petit, constitué d’âmes que le Saint, béni soit-Il, a choisies d'une manière particulière. Nous sommes le peuple élu parmi toutes les nations, et maintenant le peuple d'Israël vit quelque chose d'extrêmement difficile. Tout le peuple d'Israël devrait pleurer le feu que D.ieu a allumé. »

"Vous savez", a déclaré le rabbin Pinto, "jour et nuit, nous recevons des messages que les gens nous envoient. Nous avons reçu un message d'un homme qui nous a écrit que sa fille avait un cancer et qu’elle avait besoin de recevoir un traitement par chimiothérapie, qu'elle avait disparu et qu'ils ne retrouvaient pas. Que répondez-vous à un père dans pareille situation ? Combien de personnes liées à la yeshiva, à la Shuva Israël, ont été massacrées au nom de D.ieu ? Le peuple d'Israël est un peuple fort, et nous ne devons pas remplir notre âme de tristesse, car c’est la tentation du mauvais penchant. Si nous désespérons tous et que nous nous laissons submerger par le chagrin, alors nous nous contaminerons les uns les autres car la peine et le désespoir sont contagieux, et ainsi nous entrerons tous dans un état d’esprit négatif et perdrons tout".

Arrêtez de regarder et d’écouter tous les détails. En quoi ça vous aidera ? Qu'est-ce que ça vous apportera ?

Le rabbin Pinto a commenté les conflits qui se sont multipliés récemment au sein du peuple d'Israël : "L'honneur du Saint, béni soit-Il, l'honneur des sages, l'honneur de nos parents, notre respect les uns pour les autres, tout a été piétiné. Ces derniers temps, nous avons perdu toutes ces valeurs, nous nous disons que nous avons besoin de nous renforcer dans nos âmes. Les choses ont mal tourné et se sont dégradées, le monde s’est abaissé aux choses les plus viles. Les conflits, la haine, les mauvaises choses et les calomnies ont atteint des sommets, et nous avons pollué le monde de la plus grande pollution. Tout ce que D.ieu nous a dit, nous avons fait le contraire. Pourquoi ? Parce que nous laissons le diable entrer en chacun de nous".

"Comment se débarrasser de ce diable ? Comment purifier cet air ?", a poursuivi le rabbin Pinto avec des mots d'encouragement : "Par l'amour désintéressé, par la foi innocente en Dieu, par cela nous effacerons le désespoir et le mal. Comment vaincre le mal ? Par la joie de la Torah, en s'accrochant à Dieu et en éliminant le chagrin vers lequel le diable nous pousse."

Il a demandé à ses étudiants d'arrêter de regarder les vidéos des horreurs du massacre perpétré par les terroristes : "Arrêtez de regarder toutes les vidéos et tous ces films. Arrêtez. Vous faites du mal à votre esprit. Même si ce n'est pas maintenant, la peur et l'anxiété peuvent survenir dans dix ans. Arrêtez de regarder et d’écouter tous les détails. En quoi ça vous aidera ? Qu'est-ce que ça vous apportera ? Vous ne verrez pas les conséquences maintenant, mais dans 5 à 10 ans, vous deviendrez anxieux. L'esprit est quelque chose de très sensible".

À la fin, le rabbin Pinto a dit : "Le Saint, béni soit-Il, frappe à notre porte et dit : "Ouvrez-moi la porte et donnez-moi votre cœur." Si nous savons tous accepter la grâce divine, alors nous pouvons nous rapprocher du salut sans souffrance ni tourment, mais si nous ne le faisons pas, à Dieu ne plaise, ce sera dans l'agonie et avec de grandes difficultés".