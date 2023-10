Otages du Hamas: "Il n'y a rien que l'on puisse dire à une mère qui ne sait pas si son fils est vivant"

Il n'y a rien qu’on puisse dire à de tels parents. Ce n'est pas malin de toujours dire "Je sais quoi répondre". Il n’y a rien à répondre.

Depuis l'attaque surprise et cruelle du Hamas contre les villages israéliens frontaliers de la bande de Gaza, les familles des disparus vivent des jours difficiles, entre l'incertitude concernant leurs proches, les pensées qui les assaillent et l'espoir qui persiste. Certaines familles des disparus se sont adressées au grand rabbin Yoshiyahu Pinto pour recevoir ses bénédictions et ses conseils.

Au cours de la dernière leçon qu’il a donnée, la question suivante lui a été posée : "Quel conseil l’honorable rabbin donnerait-il à la famille qui a vu la vidéo montrant les jambes leur proche porté disparu ainsi que sa voiture criblée de balles, mais qui, au-delà de cela, n’a pas pu voir s'il était vivant ou non et n'a pas encore retrouvé le corps ? Quels conseils peut-on donner à cette famille ?"

Voici la réponse du rabbin Pinto : "Est-il possible de répondre à cette question ? Priez simplement pour le père et la mère. C’est très triste, c’est pour cela qu’ont été écrites les lamentations de Ticha BeAv, ce sont des histoires semblables à celles qui se sont passées lors de la destruction du Temple."

"Que peut-on dire à une mère dans pareille situation ? Elle a vu les jambes de son enfant, elle a vu sa voiture, que faut-il lui dire ? Sois forte et heureuse ? Il n'y a rien qu’on puisse dire à de tels parents. Ce n'est pas malin de toujours dire "Je sais quoi répondre". Il n’y a rien à répondre. Il faut pleurer et prier, encourager et réconforter. Que faut-il dire à une telle mère ? Il y a des choses pour lesquelles il n'existe pas de réponse." Étranglé par ses larmes, le rabbin Pinto a déclaré : "Nous recevons toute la journée des messages de personnes proches de nous, qui nous disent que leurs enfants ont disparu, qu'ils attendent leur garçon ou leur fille, qu'ils n'ont pas de nouvelles d’eux depuis plusieurs jours...".

Depuis le début de la semaine dernière, le rabbin Pinto donne chaque soir une leçon d’encouragement, diffusée sur les réseaux sociaux et sur certains sites Internet, dans le but d’offrir son réconfort et son soutien.

Les cours prennent la forme d’un échange de questions et de réponses. Les questions peuvent être envoyées par SMS avant le cours aux numéros de téléphone suivants : +972 52-5634488 et +972 52-2419587