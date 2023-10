Chaque jour, le centre d'appels des leçons du rabbin Pinto recueille des centaines de questions du monde entier

Depuis l’atroce massacre qui a été perpétré dans les localités israéliennes entourant la bande de Gaza en Israël, le grand rabbin Yoshiyahu Pinto donne chaque soir une leçon d’encouragement, diffusée par transmission vidéo à de nombreuses communautés à travers Israël et dans le monde.

La leçon, qui prend la forme d’un échange de "questions et réponses", aborde des questions qui nous préoccupent tous en ce moment. Chaque jour, le centre d'appels des leçons du rabbin Pinto recueille des centaines de questions, qui émanent des communautés juives du monde entier.

Les questions reçues sont posées lors des leçons et, comme mentionné, le rabbin Pinto y répond longuement et cherche à remonter le moral des Juifs du monde, et notamment en Israël. Le rabbin Pinto émaille ses réponses des préceptes de la sagesse juive combinée aux notions de la psychologie moderne.

Beaucoup de questions émanent des soldats de Tsahal, qui, en ce moment-même, défendent l’État d’Israël corps et âme. Le rabbin les conforte, les bénit et les encourage. De nombreuses questions émanent des familles des disparus qui endurent, ces jours-ci, des souffrances inimaginables, après que leurs proches ont été brutalement enlevés et emmenés de force à Gaza par les terroristes du Hamas.

Vous pouvez également suivre les cours en direct sur les réseaux sociaux du rabbin Pinto, tous les soirs à 19h00, heure d'Israël.

