Pour la guérison des blessés : le rabbin Pinto a prié sur la tombe du Juste au Maroc

Le rabbin Pinto a recité une prière spéciale pour la sécurité des habitants d'Israël

À l'heure de la guerre en Israël et de la situation sécuritaire complexe, le grand rabbin Yoshiyahu Pinto s'est rendu sur la tombe de son grand-père, le rabbin Haim Pinto, enterré dans l'ancien cimetière de la ville de Casablanca au Maroc.

Le rabbin Pinto a recité une prière spéciale pour la sécurité des habitants d'Israël, qui font actuellement face à un défi sécuritaire dans le nord et le sud du pays, et a prié pour la guérison des nombreux blessés et pour le succès des soldats de Tsahal.

Shuva Israel

L'arrivée du rabbin Pinto sur la tombe de son grand-père a eu lieu le jour de l’anniversaire du décès du rabbin Haim Pinto, considéré comme un accomplisseur de miracles et l'un des plus grands Justes du Maroc.

Après la prière sur la tombe, le rabbin Pinto a donné une leçon de Torah et d'encouragement retransmise en direct dans des dizaines de centres communautaires à travers le monde, au cours de laquelle le rabbin Pinto a répondu aux questions envoyées à l'avance par les téléspectateurs.