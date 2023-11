Même si vous êtes triste : ne gâchez pas l'avenir de votre enfant

Les journées que nous vivons sont éprouvantes et entraînent parfois les gens vers le chagrin et une dépression qui peut affecter les enfants

Au cours de la dernière leçon qu’il a dispensée, le rabbin Yoshiyahu Pinto a évoqué l'opération "Épées de fer" et la période complexe que traversent les citoyens d'Israël en particulier, et les Juifs du monde en général. Selon lui, les journées sont éprouvantes et entraînent parfois les gens vers le chagrin et la dépression, qui détruisent le noyau familial et l'éducation des enfants.

Selon le rabbin Pinto, tandis qu’ils dépriment, les parents "exposent leurs enfants à des problèmes et des choses négatives et peuvent leur lancer des mots déplacés qui leur laissent des cicatrices pendant de nombreuses années".

"N’apportez pas de l’amertume dans un endroit positif", a déclaré le rabbin Pinto, "une bonne odeur se propage facilement, mais une mauvaise odeur colle et ne quitte pas les vêtements", a-t-il ajouté.

Selon lui, "certaines dépressions ne reposent sur rien de factuel mais viennent de l’esprit, du cerveau, et il faut savoir les gérer et ne pas se laisser emporter par elles, même dans la période actuelle qui est très complexe. Il faut renforcer sa foi en Dieu et multiplier les bonnes actions", a déclaré le rabbin Pinto.