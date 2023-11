Voici le secret de la réussite de l’éducation des enfants, pour le rav Pinto

Le rabbin a dit que quiconque fait preuve de miséricorde et aide les érudits (talmidei hakhamim) aura des fils qui sont des érudits

Dans la leçon qu'il a donnée à Manhattan, le grand rabbin Yoshiyahu Pinto a fait référence à la parasha de la semaine, la Parasha Toldot et a expliqué qu'elle nous enseigne comment réussir l'éducation des enfant. " Et les garçons se heurtaient à l’intérieur d'elle […]et elle alla consulter l’Eternel": Nos saints sages disent que lorsque Rebecca est passée devant un lieu de culte païen, Ésaü tremblait et voulait sortir. Rebecca, qui a vu cela, est allée au Beit Midrash de Chem et Ever pour consulter l’Eternel et lui a demandé quelle en était la signification.

Le rabbin Pinto a rapporté les paroles de la Gémara de Shabbat, page 23, "Amar Raba Darchaim Rabbanan Havu Lia Benin Rabbanan, Damokir Rabbanan Havu Lia Khatanavata Rabbanan", c'est-à-dire : le rabbin a dit que quiconque fait preuve de miséricorde et aide les érudits (talmidei hakhamim) aura des fils intelligents, et s'il respecte les érudits, il aura des gendres intelligents. Quand Rebecca a vu qu'elle avait un fils qui voulait sortir près des maisons de culte païen, elle est allée voir les érudits de Chem et Ever pour les aider, et cela pour que son fils, qui voulait sortir de son ventre près des lieux d’outrage, soit juste, puisqu'elle a eu pitié des érudits.

On voit ici un grand principe, a expliqué le rabbin Pinto dans sa leçon. Lorsqu'une personne a pitié des érudits et lutte pour eux, elle obtient la chance que ses fils suivent le chemin de D.ieu.

Et en ce moment-même, alors que les mauvais penchants sont plus grands que jamais et qu’il est difficile d’éduquer les enfants, on devrait s’efforcer d'avoir pitié des érudits pour avoir la chance d’obtenir des fils érudits, et aussi de respecter les érudits pour avoir la chance d’obtenir des gendres érudits, a déclaré le rabbin Pinto.