Savoir se détacher des personnes qui vous font du mal

Nous avons l'obligation de témoigner du respect à nos anciens, aux aînés, à nos parents, et d'apprendre d'eux comment bien nous conduire dans la vie, a expliqué le grand rabbin Yoshiyahu Pinto lors de la dernière leçon qu’il a dispensée à Manhattan. Mais, selon lui, parfois, il faut savoir couper les ponts.

Lorsque la voie est bonne, a expliqué le rabbin Pinto, il faut la poursuivre, mais lorsqu'elle est mauvaise, il faut l’abandonner et ne pas se laisser entraîner par les habitudes. Quiconque a grandi dans une structure familiale anormale doit tout arrêter et recommencer une nouvelle vie. Quiconque a des parents ne l'ont pas bien traité doit s’en détacher et se construire une nouvelle vie.

Le rabbin Pinto a expliqué que l'influence que les personnes âgées et les adultes ont sur la vie de chacun de nous est capitale et qu'il faut donc apprendre à filtrer, et savoir quand prendre et quand laisser tomber, quand continuer et quand couper court.

