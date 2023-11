Croire en l’autre même après des déceptions : comment y parvenir ?

"Méfiez-vous du monde, mais ne perdez pas confiance en lui. Parce que si une personne perd la foi, elle perd tout."

"Même si vous êtes entouré de trompeurs et de personnes qui vous ont fait du tort, ne vous abaissez pas à leur niveau et ne soyez pas comme eux. Restez honnête et juste. Ne perdez pas votre innocence même face aux plus grands escrocs", a déclaré le grand rabbin Yoshiyahu Pinto lors du cours dispensé hier soir à Miami.

Le rabbin Pinto s’est appuyé sur la Parasha de Shabbat, la Parasha Vaitze, et sur le personnage de Jacob, qui est resté "innocent" même face au méchant Ésaü et à Laban le trompeur.

Selon le rabbin Pinto : "Méfiez-vous du monde, mais ne perdez pas confiance en lui. Parce que si une personne perd la foi, elle perd tout." Le rabbin Pinto s'est tourné vers la foule et a demandé : "Dans quelle mesure croyez-vous en l’autre ?" La réponse était claire : "presque pas". Le rabbin Pinto est allé encore plus loin : "Et si on demande à un enfant de 6 ans s’il croit dans les gens qui l'entourent, la réponse sera : oui. Et pourquoi ? Parce que l'innocence de l'enfant n'a pas encore été détruite, il a donc confiance." "Il faut avoir confiance en la vie. Même si la vie nous a causé de graves déceptions. Ce n'est qu'avec la confiance que l'on peut réussir", a ajouté le rabbin Pinto.

Pour visionner le cours complet