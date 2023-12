Rabbin Pinto : "Le Saint, béni soit-Il, est aux côtés des otages dans les tunnels de Gaza"

"Il est important que nous sachions qu’il y a le mauvais penchant et le diable, l'Amalek qui vient refroidir le cœur. Mais nous allons renvoyer cet Amalek"

A la fin de la semaine, le grand rabbin Yoshiyahu Pinto, chef de la communauté "Shuva Israel", a envoyé à ses étudiants un enregistrement dans lequel il cherche à les réconforter en cette période complexe.

Au début de son discours, il explique que l'attaque surprise barbare du Hamas pendant Sim'hat Torah ne lui laissait pas de repos : "Nous sommes assis là en pensant à Sim'hat Torah, au sang versé et au malheur infligé au peuple d'Israël et à l’affliction de la Shekhinah". Le roi David dit : "Je serai avec lui dans la détresse" (Psaumes, 91-15), c'est-à-dire que D.ieu est avec chaque Juif individuellement, il est avec nous dans tous les malheurs qui nous frappent".

Shuva Israel Le Rav Pinto

Le rabbin Pinto a expliqué : "On raconte qu’un jour, un des gardiens pénitentiaires a vu le rabbin Israel de Ruzhyn pleurer, alors qu'il était en prison. Ce gardien connaissait le rabbin Israel de Ruzhyn comme étant un homme fort. Il n'a pas compris pourquoi il pleurait, cet homme fort, cet homme qui se comportait comme un roi, car le rabbin Israel de Ruzhyn s'habillait et se comportait comme un roi. Et tout d’un coup, le gardien de prison non juif voit le rabbin Israel de Ruzhyn pleurer !" Il s'est approché et lui a dit : "Pourquoi pleures-tu ? Tu as toujours été fort, même dans la situation difficile dans laquelle tu te trouves en prison. Tu es comme un roi, comment peux-tu pleurer ?" Le rabbin Israel de Ruzhyn lui a répondu : "Il est écrit dans la Torah : 'Je suis avec lui dans la détresse', Le Tout-Puissant est avec chaque Juif en détresse. Maintenant, je suis en prison, donc D.ieu est avec moi dans cette prison. Je pleure pour la Shekhinah qui est dans cette prison, dans ce vil endroit aux mains de gens cruels", a raconté le rabbin Pinto.

Le rabbin Pinto a fait référence aux otages enlevés et retenus par le Hamas : "Combien de Juifs y a-t-il dans ce vil endroit ? De jeunes enfants de la Torah qui n'ont pas péché, des petits bébés, des choses qu’on ne peut ni imaginer ni décrire, une cruauté qu’on ne peut ni imaginer ni décrire. La Shekhinah pleure : D.ieu est avec chaque enfant, avec chaque mère, avec chaque père, avec chaque Juif qui est dans la détresse."

Selon lui, "Il n'y a pas un seul Juif au monde qui ne pleure et ne souffre de cette situation. Cette douleur est la plus intense. La Shekhinah pleure avec nous, la Shekhinah est dans une grande détresse. Tant de gens sont morts, tant de gens ne savent pas ce qui les attend, des gens entre des mains cruelles. La Shekhinah est dans la plus grande affliction." Le rabbin Pinto a expliqué que nous devons tous nous fortifier : "Nous devons adoucir les lois à la fois pour le bien du peuple d'Israël dans son ensemble et pour le bien de la Shekhinah, afin que le Tout-puissant établisse une Shekhinah à partir de la poussière. La Shekhinah est dans un état de grand malheur, ce sont des moments extrêmement difficiles."

Selon lui, nous sommes dans une période qui est également difficile en termes de subsistance : "C'est aussi une année de sécheresse, pas par manque de pluie mais dans le sens où il est difficile de gagner sa vie. Le coût de la vie est élevé. La Guemara évoque dans le traité talmudique Ta'anit toutes les difficultés rencontrées dans les moments où le gagne-pain vient à manquer, lors d’une sécheresse en termes de moyens de subsistance. C’est une période difficile, une période où gagner sa vie est extrêmement difficile.

Il a ajouté : "Chaque jour, nous voyons à quel point les gens du peuple d'Israël, à cause de l'iniquité dans le monde, vivent dans une grande pauvreté. Quels malheurs nous voyons. Les gens n'ont pas de nourriture pour le Saint Shabbat, les gens n'ont aucun moyen subvenir aux besoins de leurs enfants. C'est la détresse de la pauvreté... de l’immense difficulté à gagner sa vie, qui a atteint un niveau sans précédent ces dernières années."

Selon les mots du chef de "Shuva Israel" : "Chaque Juif doit se battre de toutes ses forces pour faire descendre la miséricorde du ciel sur ce monde, par tous les moyens. Ça commence par des petites actions comme dire bonjour dans la rue, répandre l'amour et la fraternité. Que chacun pardonne aux autres et essaie d’accomplir des mitsvot pour adoucir les lois. Encore une mitsva, encore un chapitre des Psaumes et encore une lecture du Shema, avec détermination, comme il se doit."

"C'est le moment", a poursuivi le rabbin Pinto, "où nous devons tous revenir à la foi et briser tous les écrans, briser toutes les cloisons, nous raccrocher à D.ieu, rapprocher chaque Juif de la Sainte Torah, amener chaque Juif plus près des mitsvot. Chacun devrait aider son ami à faire le Shabbat. Il y a des gens qui n'ont pas de nourriture pour faire le Shabbat. Le Shabbat arrive et vous, vous avez ce qu’il faut pour faire le Shabbat, vérifiez auprès de votre ami s'il a lui aussi ce qu’il faut pour faire le Shabbat." "Il est important que nous sachions qu’il y a le mauvais penchant et le diable, l'Amalek qui vient refroidir le cœur. Mais nous allons renvoyer cet Amalek, nous fortifier par la dévotion au Saint, béni soit-Il, et grâce à D.ieu, nous obtiendrons tous le salut, la bénédiction, la joie, le succès, l’aide divine et tout le bien", a conclu le rabbin Pinto.