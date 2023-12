Hanoukka au Maroc: Le rabbin Pinto a allumé les bougies

Le rabbin Pinto a abordé la nécessité de rester calme même dans les moments de stress et de nervosité

Hier soir, le grand rabbin Yoshiyahu Pinto, leader de la communauté Shuva Israel dans le monde, a allumé les bougies de Hanoukka dans sa résidence située dans la ville de Rabat au Maroc, avec la participation de nombreux invités et étudiants.

Après la cérémonie d'allumage, comprenant une prière dédiée au peuple d'Israël qui traverse actuellement une période difficile, le rabbin Pinto a donné une leçon de Torah et d’encouragement et s’est attardé sur les miracles et les prodiges qui se sont produits pendant l'ère hasmonéenne et qui devraient se produire cette année également.

Le rabbin Pinto a abordé la nécessité de rester calme même dans les moments de stress et de nervosité, et a prodigué des conseils pratiques sur la manière d'y parvenir. "Si vous êtes en colère contre quelqu'un, couchez tout simplement les choses par écrit. C'est très apaisant", a-t-il expliqué. Selon lui, l’écriture elle-même fait disparaitre la rage, pousse à relativiser et apaise. Retrouvez ses paroles.