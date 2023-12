Borough Park illuminé : des milliers de personnes ont assisté à l’allumage par le rabbin Pinto

DDDDDD

Des milliers de personnes ont participé à la cérémonie d’allumage de la dernière bougie de la fête de Hanoukka organisée par le grand rabbin Yoshiyahu Pinto, le chef de la communauté Shuva Israel dans le monde. L'événement a eu lieu, comme chaque année, dans le quartier de Borough Park, à Brooklyn à New York, en présence de rabbins, d'invités et d'une foule nombreuse.

Au cœur de la célébration qui s'est déroulée dans l'immense salle Beit Esther, le rabbin Pinto a allumé la dernière bougie de la fête de Hanoukka, a prononcé des paroles d'encouragement et d'éveil et a distribué une pièce de monnaie à des milliers de participants pour les protéger et les bénir. Le rabbin Pinto a été accueilli par le rabbin de la congrégation « Birkat Menachem », le rabbin Yehoshua Nathan Pfeiffer, et une chorale hassidique spéciale accompagnée de chanteurs et d’un enfant prodige a entonné des chants de Hanoukka. Lors de l'allumage des bougies, le rabbin Yoel Pinto – le fils aîné et successeur de Yoshiyahu – et le rabbin Meir Eliyahu Pinto – le plus jeune fils du rabbin Pinto – étaient assis à ses côtés.

Shuva Israel

« Nous sommes à une époque où se joue une guerre matérielle et spirituelle », a déclaré le rabbin Pinto, « et tout comme au temps des Grecs il y a eu une guerre contre notre identité, aujourd'hui aussi se déroule une guerre contre notre identité. Encore aujourd'hui les forces étrangères veulent importer chez nous la culture grecque, et plus nous réprimons ces forces, plus nous verrons des miracles et connaitrons le salut », a ajouté le rabbin Pinto. L'événement a été sécurisé par les agents de sécurité de la société « Shmira » basée à Borough Park et était dirigé par le rabbin Levi Leifer, et il a été produit et géré par l'homme d'affaires hassidique Yaakov Flitchkin. Quelques jours auparavant pendant les vacances de Hanoukka, tandis que le rabbin Pinto séjournait dans sa résidence marocaine, des cérémonies d'allumage de bougies ont également eu lieu avec la participation d’un grand nombre de ses étudiants.