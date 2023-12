Eric Adams, maire de New York, a rencontré le rabbin Yoshiyahu Pinto à son domicile

La yeshiva centrale de Shuva Israel est située à Manhattan et une dizaine d'autres yeshivot sont réparties dans toute la ville de New York

Eric Adams, le maire de New York, a rencontré le grand rabbin Yoshiyahu Pinto, le leader des communautés Shuva Israel dans le monde, et a discuté avec lui des problèmes actuels. Le maire Adams s’est rendu chez le rabbin Pinto à Manhattan dans le cadre d’une visite spéciale pendant laquelle il s’est longuement entretenu avec lui. Le rabbin Pinto l'a félicité et a tenu à le remercier pour ses efforts déployés en faveur des yeshivot Shuva Israel dispersées dans tout New York, qui recueillent un large soutien de la mairie.

Shuva Israel compte une centaine de succursales à travers le monde qui servent de centres d’étude de la Torah et d’associations caritatives dans de nombreux pays. La yeshiva centrale de Shuva Israel est située à Manhattan et une dizaine d'autres yeshivot sont réparties dans toute la ville de New York.

Shuva Israel Le maire de New York Eric Adams au domicile du Rabbin Pinto

"Nous apprécions vos grandes faveurs", a déclaré le rabbin Pinto au maire de New York. "Votre soutien aux communautés Shuva Israel, en particulier, et aux communautés juives en général est source d’inspiration. Vous êtes un symbole et un modèle de bonté et d'amour", a-t-il dit.

Le rabbin Pinto a parlé au maire Adams des activités de Shuva Israel au Maroc et lui a dit à quel point le gouvernement marocain, dirigé par le roi Mohammed VI, œuvre pleinement en faveur des Juifs du Maroc et soutient de façon exceptionnelle les activités des yeshivot Shuva Israel à Casablanca et à Rabat.