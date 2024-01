Le rabbin Pinto à New York : "Construisez un cadre pour votre vie"

Ces derniers temps, notre sol s'est effondré. L'attentat commis par les terroristes du Hamas, la guerre, les otages et les soldats tombés au combat nous ont tous choqués. Et nous ne savons pas du tout où tout cela nous mènera.

Dans la dernière leçon qu’il a dispensée à New York, le grand rabbin Yoshiyahu Pinto a évoqué la situation complexe à laquelle nous sommes tous confrontés et a expliqué que chacun d'entre nous devait s’atteler à rester dans le cadre, et que si le cadre s'effondrait, alors il nous incombait de tout faire pour le reconstruire.

"Quelqu’un de naïf n'est pas stupide", a expliqué le rabbin Pinto lors de sa leçon. Selon lui, "c'est quelqu’un qui a un cadre dans la vie et qui vit donc dans l'innocence et la stabilité". Selon le leader de "Shuva Israel" : "A partir du moment où une vie est structurée, elle restera stable et sûre". "Même si des difficultés se présentent, celui qui vit avec des soutiens solides les affrontera. Construisez un cadre pour votre vie", a déclaré le rabbin Pinto.