Le rabbin Pinto est arrivé au Mexique pour soutenir les communautés juives

Il poursuit son marathon d'enseignement de la Torah et de soutien des communautés à travers le monde. Après avoir visité des dizaines de centres juifs aux États-Unis au cours des derniers mois, le Rabbin Yosiah Pinto a atterri au Mexique, où il a donné des cours de Torah et rendu visite aux communautés juives.

Le rabbin Pinto a aussi visité l'île de Cozumel, devenue ces dernières années un centre juif dynamique, dirigé par le rabbin Doudi Caplin. De nombreux Israéliens et des juifs du monde entier y vivent et se rapprochent de la tradition juive sous ses auspices et ceux de son centre Habad.

Le rabbin Pinto a visité le centre et encouragé les membres de la communauté : "Chaque endroit a son Tikun spécial. Et vous devez développer le vôtre, tout comme on développe des muscles. C'est de cette manière qu'on peut s'élever et ccomprendre ce que Dieu attend de vous, ici. »

Selon lui, "le Kadosh Baruch Hou vous a envoyé ici pour vous réparer vous-mêmes et aider cet endroit, et faire jaillir les étincelles qui s'y trouvent, en y assurant l'étude de la Torah et en renforçant les mitsvot", a-t-il affirmé.

Shuva Israel

Il a fait l'éloge du rabbin Doudi Caplin : "Il a de nombreux atouts. Un homme érudit qui répand la lumière de la Torah avec une grande dévotion et qui est réputé pour avoir rapproché de nombreux Juifs de notre Père céleste", a-t-il ajouté.

Dans les prochains jours, le rabbin Pinto va se rendre dans d’autres régions du pays.

Depuis la guerre déclenchée en Israël le 7 octobre dernier, les cours du rabbin Pinto sont devenus quotidiens. Chaque soir, un cours de Torah est transmis en direct dans de nombreux endroits du monde et à des milliers de fidèles sur les réseaux sociaux: "Chaque Juif et Juif dans le monde doit partager le chagrin des Juifs de la terre d'Israël. Nous sommes un peuple et une âme commune ", a déclaré le rabbin Pinto.