Jeudi, la vice-présidente de l'Équateur, Verónica Abad, a entrepris une visite historique au Mur Occidental à Jérusalem, accompagnée de M. Yaakov Flitchkin, directeur de l'Alliance for global cooperation, et de M. Joseph Lipsey III. Cette visite a marqué une étape importante dans l'amitié de longue date entre l'Équateur et Israël.

À son arrivée, le rabbin Shmuel Rabinowitz a chaleureusement accueilli la vice-présidente et sa délégation. Elle a prié au Mur Occidental, un moment d’une profonde signification spirituelle, et a signé le livre d’or, laissant un message sincère. La vice-présidente a ensuite visité les tunnels historiques, qui remontent à plus de 2000 ans, à l'époque du temple.

Au cours de son séjour à Jérusalem, Verónica Abad a rencontré des dirigeants juifs influents, notamment le maire adjoint de Jérusalem, Fleur Hassan-Nahoum, M. Sol Werdiger, président d'Agudath Israel of America, et M. Jay Shottenstein, PDG d'American Eagle Outfitters. Ces rencontres ont souligné le lien fort entre l'Équateur et la communauté juive.

Après la visite, M. Joe Lipsey a déclaré : "Mon travail est motivé par un amour et un respect profonds pour le peuple juif et l'État d'Israël, et je suis honoré de jouer un petit rôle dans la construction de ponts de compréhension et de soutien. que grâce à l'éducation et aux échanges culturels, nous pouvons favoriser une plus grande empathie et une plus grande coopération entre les nations".

M. Flitchkin a ajouté : "Cette visite témoigne du pouvoir de la collaboration et du respect mutuel. Nous sommes fiers d'avoir joué un rôle en facilitant ce moment historique et nous sommes impatients de poursuivre notre travail en faveur d'une meilleure compréhension et coopération entre les nations".

La vice-présidente a réfléchi sur l'importance de son voyage en déclarant : "J'ai beaucoup appris sur l'histoire de Jérusalem et l'impact que Jérusalem a sur le monde entier. J'ai fait ce voyage pour montrer la paix qui existe entre les murs de Jérusalem. La paix pour laquelle on se bat constamment ici, et en ces temps difficiles, Israël continue de rester fermement fidèle à sa foi. Je suis profondément émue par la résilience et la détermination du peuple israélien et je porterai cette expérience avec moi pour me rappeler l'importance d'œuvrer en faveur de la paix et de la compréhension."

La visite de Verónica Abad à Jérusalem témoigne de l'amitié durable entre l'Équateur et Israël et souligne l'importance de favoriser la compréhension mutuelle et la coopération entre les nations. Le travail caritatif de M. Lipsey est un brillant exemple de l'impact que les individus peuvent avoir pour bâtir des ponts et créer un monde meilleur pour tous.