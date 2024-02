Du nord au sud, le rabbin Yoel Pinto engagé dans marathon de cours de Torah en Israël

Tel Aviv, Ashkelon, Kiryat Gat, Beit Shemesh, Ashdod, Beer Sheva, Lod et Jérusalem : voici les villes dans lesquelles le rabbin Yoel Moshe Pinto, fils et successeur du grand rabbin Yoshiyahu Pinto, a dispensé des cours de Torah ces derniers jours.

Le rabbin Yoel Pinto est venu spécifiquement en Israël pour conforter les communautés de « Shuva Israel » du pays, qui comptent des dizaines de yeshivas et de centres dans le pays.

Haïm Chen

À peine atterri, il s’est lancé dans un marathon de leçons de Torah et de réconfort, au cours duquel il a apporté la bénédiction de son père, le grand rabbin Yoshiyahu Pinto. En outre, le rabbin Yoel Pinto a assuré le rôle de parrain lors des brit mila tenues par les membres de « Shuva Yisrael » et a reçu la visite d’une foule nombreuse venue demander sa bénédiction et ses conseils. Parmi les bienheureux : le maire de Kiryat Gat, Aviram Dehari et le maire de Lod, Yair Rabivo.

Au cours de ses leçons, il a évoqué la situation sécuritaire et la guerre qui afflige Israël, et a déclaré que nos sages nous enseignaient la façon dont nous devions nous comporter dans les moments difficiles et que c'était justement maintenant que nous devions nous rapprocher de D.ieu et suivre un chemin spirituel fort et solide.

Selon lui, "les soldats qui sont sur la ligne de front savent quelle est leur stratégie de guerre, mais nous qui sommes sur le front intérieur devons aussi savoir comment nous comporter, ce que nous sommes chargés de faire en cette période difficile et ce que D.ieu veut vraiment de nous."

Haïm Chen

Lors de ses leçons, le rabbin Yoel Pinto a ensuite explicité les aspects les plus profonds des derniers passages lus le Chabbat dans les synagogues, qui décrivent l'exil des Israélites en Égypte et le moment où ils sont tombés au plus bas, et nous enseignent que c’est précisément là-bas qu’ils ont connu le grand salut qui leur a permis de quitter l'Égypte, traverser avec succès la mer Rouge, recevoir la Torah et finalement entrer en Terre d'Israël.

"C'est aussi notre rôle aujourd'hui", a-t-il déclaré, "même quand tout nous semble difficile et que tout va mal, c'est justement le moment de la rédemption personnelle et générale. C'est pourquoi chacun des fils d’Israël doit se rapprocher de la Torah, des mitsvot, de l'observation du Chabbat, de la lecture du Deutéronome le jour du Chabbat et de la propagation de l'amour désintéressé, et grâce à cela, nous aurons la chance de bientôt connaître la rédemption complète", a-t-il ajouté.