Pour le rabbin Pinto , "chacun de nous traverse dans sa vie dix épreuves existentielles"

Le grand rabbin Yoshiyahu Pinto répète souvent, dans ses cours, que chaque personne dans ce monde connaît au cours de sa vie dix épreuves existentielles, durant desquelles elle se retrouvera face à une porte fermée et sera confrontée à des difficultés. C’est ainsi qu’il cite les grands érudits hassidiques.

Selon le rabbin Pinto, "On arrive parfois dans la vie à une jonction à laquelle, où qu’on se tourne, la porte devant nous est fermée. On essaie d'aller à droite, mais on échoue. On essaie d’aller à gauche, mais on échoue aussi. Où qu’on aille, on échoue. C'est une expérience existentielle, et chaque personne vit dix épreuves de ce type dans la vie."

Retrouvez les paroles complètes du rabbin Pinto:

"Et vous devez savoir ceci", a ajouté le rabbin Pinto, "Si on parvient néanmoins à surmonter l’épreuve existentielle, on s'élève à un niveau très élevé, mais si malheureusement on se laisse abattre et qu’on ne réussit pas à surmonter l’épreuve existentielle, alors on reste en bas sans atteindre notre véritable destinée dans la vie". Selon lui : "Si vous échouez à une épreuve existentielle, vous n'arriverez jamais là où vous étiez censé être". Et d’ajouter : "Et chaque épreuve existentielle a une date exacte, un début et une fin. Et personne n’y peut rien. Chaque épreuve existentielle a une date, et lorsque la date expire, l’épreuve se termine."

À la fin, le rabbin Pinto a déclaré : "Comment faire face aux épreuves existentielles ? Par la prière, simplement en priant le Saint, béni soit-Il, de nous donner la force d'affronter et de surmonter avec succès les difficiles épreuves existentielles."