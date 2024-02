Réconfort et bénédictions : les Juifs mexicains ont accueilli le rabbin Pinto

Des milliers de Juifs du Mexique ont accueilli le grand rabbin Yoshiyahu Pinto, chef de la communauté Shuva Israel, venu pour une visite spéciale.

Le rabbin Pinto a visité les synagogues des différentes communautés et rencontré des rabbins, des hommes politiques, des représentants du gouvernement et des hommes d'affaires.

"La communauté juive de Mexico est l'une des communautés les plus spéciales de toute l'Amérique", a déclaré le rabbin Pinto. "Sous la direction d'importants rabbins, une génération de Torah et de respect de D.ieu est en train de se construire ici. Des gens qui y sanctifient le ciel."

Il a évoqué la situation sécuritaire en Israël et le massacre perpétré par les terroristes du Hamas le 7 octobre. Selon lui, "Tous les membres du peuple d’Israël sont liés les uns aux autres." "S’il arrive malheur aux Juifs de la Terre d'Israël, alors nous aussi, ici et partout ailleurs dans le monde, devons partager leur douleur", a-t-il ajouté.

Selon le rabbin Pinto, "le monde entier traverse des bouleversements. Dans tous les domaines : sécurité, moyens de subsistance, santé, etc. Le Saint, béni soit-Il, réorganise le monde en préparation à la venue du Messie. Par conséquent, celui qui maintenant se ressaisit, se rapproche de la religion et de D.ieu et abonde en lumière et en amour désintéressé, il connaitra le véritable salut." Son frère, le rabbin Menachem Pinto, qui supervise depuis de nombreuses années les institutions de Shuva Israel, a accompagné le rabbin Pinto lors de sa mission à Mexico.

Lors de ce séjour, le rabbin Pinto a rencontré le président de la communauté du Har Sinaï (communauté syrienne), Alberto Kitzik et son adjoint Salvador Daniel. Il a également rencontré l'homme d'affaires Max El-Mann Arazi et les hommes d'affaires de la famille Atiya.

Le rabbin Pinto a aussi rencontré les rabbins Shlomo Tawil et Shlomo Elharar, ainsi que le chanteur Moshe Peretz qui séjournait sur place pour une tournée de concerts. En outre, ce voyage de réconfort a été marqué par sa rencontre chaleureuse et cordiale avec Paco Cervantes, le Président du Comité de Coordination des Affaires du Gouvernement du Mexique, qui a grandement respecté et apprécié le désir de coopération en faveur des Juifs du Mexique.

Enfin, le rabbin Pinto a dispensé de nombreuses leçons de Torah et reçu un large public venu lui demander des bénédictions, des conseils et de l’aide concernant la direction à suivre dans la vie. Du Mexique, le rabbin Pinto a repris l’avion pour Miami, où il séjourne actuellement et donne des cours dans les Beit Midrash de "Shuva Israel" disséminées dans toute la Floride.