Devant des milliers de hassidim, le rabbin Pinto a consolé le rebbe de Skvyra

Devant des milliers de hassidim, le grand rabbin Yoshiyahu Pinto est arrivé hier soir à New York pour consoler le rebbe de Skvyra, qui observe les sept jours de deuil pour sa juste épouse, Chaya Hana Twersky, qui s’est éteinte à l'âge de 81 ans des suites d’une maladie l’ayant affaiblie ces dernières années.

La rabbanit décédée est la fille de feu le rabbin de la dynastie Yeshuot Moshe de Vizhnitz et la sœur des rebbes de Vizhnitz et des rabbaniot de Belz et Satmar. Le grand rabbin Pinto s'est longuement assis auprès du rebbe de Skvyra, avec le rebbe de la dynastie hassidique la tribu de Levi, le chef de la yeshiva de Vizhnitz, le chef de la yeshiva de Gur et d'autres rabbins à ses côtés.

Haim Cohen

A la fin de la consolation des personnes en deuil, les chefs de la congrégation hassidique de Skvyra ont accompagné le rabbin Pinto, et lui ont demandé de venir voir la grande et magnifique salle du Beit Midrash de la communauté hassidique, actuellement en construction. Le rabbin Pinto a également visité l’enceinte du mikvé de purification de la communauté hassidique, en construction lui aussi.

Plus tôt, une réception émouvante a été donnée en l’honneur du rabbin Pinto à Monsey, dans l’état de New York, au Beit Midrash Imre Scheffer, où il a été accueilli par les étudiants du Talmud Torah et de la yeshiva.

Le rabbin Pinto a pris la parole devant les étudiants et les membres de la yeshiva, les a bénis et a installé une mezouza sur place. "L'étude de la Sainte Torah soutient le monde entier. Vous, les enfants et les hommes de la yeshiva, grâce à votre étude, vous maintenez et soutenez le monde entier", a déclaré le rabbin Pinto.

Ces derniers jours, le rabbin Pinto avait retrouvé sa résidence de Manhattan, après un voyage à Mexico et en Floride, où il a dispensé des dizaines de leçons de Torah pour réconforter les communautés.