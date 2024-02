La communauté du rabbin Pinto continue de se renforcer : Israël accueille plus d’une dizaine de nouvelles succursales

Dans un élan spirituel extraordinaire, plus de dix succursales et yeshivot ont été ouvertes en Israël rien que l'année dernière par Shuva Israel, l’ensemble des institutions chapeautées par le grand rabbin Yoshiyahu Pinto.

Ces dernières années, Shuva Israel est devenue un centre mondial de diffusion de la Torah, de prière et d’aide aux autres. Les yeshivot sont dispersées aux États-Unis, en Europe, au Maroc, en Israël et dans d’autres pays encore.

Et l’année dernière, plus de dix succursales et yeshivot ont été ouvertes à Jérusalem, Or Yehuda, Tel Aviv, Petah Tikva, Herzeliya, Tibériade, Ramat Gan, Ashdod, Hadera et Ra'anana. Dans les mois à venir, d’autres devraient également ouvrir à Kiryat Gat et Kiryat Yam.

Hier soir, une cérémonie d'introduction du livre de la Torah s’est tenue dans la nouvelle yeshiva établie dans le quartier de Mishkenot Ha-Uma, à Jérusalem. Les habitants locaux sont venus danser avec le livre de la Torah et se réjouir de la fondation de la synagogue.

Shuva Israel

Cette année, le rabbin Pinto célèbre le 30e anniversaire de la création de Shuva Israel, qui compte plus de 100 centres dans le monde entier. L’objectif primordial des institutions du rabbin Pinto est de rapprocher les communautés, diffuser le judaïsme et surtout, aider les nécessiteux et les plus faibles.

Le rabbin Pinto rend lui-même très souvent visite à ses institutions implantées dans le monde entier, va à la rencontre de ses étudiants et dispense des cours de Torah et de renforcement religieux qui sont diffusés en direct sur les réseaux sociaux et certains sites Internet.