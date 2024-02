Voici pourquoi certaines personnes ne réussissent pas dans la vie pour le rabbin Pinto

"La même fierté qui a aidé un homme à se construire peut le détruire", a expliqué le grand rabbin Yoshiyahu Pinto lors de sa dernière leçon. Selon lui, "le plus gros problème de l'homme, c'est son amour-propre, son ego".

Le rabbin Pinto a développé : "L’idéal pour toute personne serait de ne pas avoir de fierté, comme ça, celle-ci ne risque pas de l’écraser. Mais si elle a quand même de la fierté, le mieux serait de ne pas la laisser l’animer. Quelqu’un qui n'est pas du tout influencé par son amour-propre et son ego réussira dans la vie. Mais s’il laisse son amour-propre le propulser vers le haut, celui-là même le fera tomber."

"La plupart des décisions quotidiennes d'une personne découlent de son désir de fierté", a ajouté le rabbin Pinto au cours de sa leçon, "elles dérivent de sentiments et d'émotions. Et c’est quelque chose de très, très dangereux. Car si ce sont la fierté et les émotions qui guident les décisions les plus importantes d’une personne, alors ils l’amèneront à commettre de grosses erreurs."

"Il y a ceux qui toute la journée sont occupés à se demander : ‘Qu'ont-ils dit de moi ? Qu'ont-ils pensé de moi ? Pourquoi ont-ils parlé de moi ? Pourquoi ont-ils pensé à moi ?’ Et tout ne tourne qu’autour de leur amour-propre. Ceux-là agissent par imprudence et non de façon réfléchie, ce qui leur rend la vie misérable".

"Toute personne devrait se détacher de ses pensées, se détacher de son ego, se détacher de sa fierté, se détacher de ce que l'on pense d'elle et de ce qu'on dit d'elle, et considérer toute chose en connaissance de cause, avec raison et sagesse."