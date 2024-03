7 octobre: Un soldat israélien qui a perdu sa jambe rencontre le rabbin Pinto à New York

Rencontre émouvante à New York : le combattant de la brigade Golani, Shalom Shitrit, qui a perdu sa jambe droite lors de l'attaque meurtrière du Hamas le 7 octobre, a rencontré hier soir le grand rabbin Yoshiyahu Pinto, chez lui, à Manhattan.

"C'est la première fois que je vois le rabbin, et vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis ému", a déclaré Shitrit en racontant l’attaque du matin de Sim'hat Torah, lorsque 150 terroristes de la Nukhba ont pris le contrôle de l'avant-poste de Pega où lui et ses amis se trouvaient.

Shuva Israel

"Après qu'ont retenti les sirènes et alors que nous sortions des abris sécurisés, j'ai chargé mon arme et je suis sorti. Soudain, j’ai vu deux terroristes devant moi. Je leur ai tiré dessus et je les ai tués tous les deux. Mais l’un d’eux m’a frappé instantanément et j’ai été blessé", a raconté Shitrit au rabbin Pinto.

Shitrit a servi dans le 13e bataillon de la brigade Golani dans la section des mortiers de l'avant-poste de Pega situé à 250 mètres de la frontière avec la bande de Gaza. "Lorsque j'ai neutralisé les deux terroristes, je pensais qu'il n"en restait qu’une poignée. J'ai attendu longtemps tandis que j’étais blessé et que ma jambe saignait. Mais pas moins de 150 terroristes sont entrés rien que dans notre avant-poste et environ 3 000 autres sont entrés en Israël lors de cette matinée terrible", a poursuivi Shitrit en racontant ces moments difficiles.

Le rabbin Pinto n'a pas pu retenir ses larmes et a serré Shitrit dans ses bras : "Nous devons arrêter ce bain de sang. Il le faut. Il est temps de s'unir, il est temps pour nous d'être unis. Arrêtons les conflits et grâce à cela, le bain de sang cessera", a déclaré le rabbin Pinto.