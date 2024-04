Comment rester calme lorsqu’une sirène retentit ? Le rabbin Pinto nous délivre un message réconfortant

La nation d’Israël traverse l’une des périodes les plus complexes en termes de sécurité. Samedi soir, l'Iran a lancé des centaines de missiles et de drones sur son territoire, qui ont été miraculeusement interceptés par l'armée de l'air israélienne en coopération avec d'autres pays.

De manière générale, ces dernières années, nous sommes assaillis par des inquiétudes et des craintes, et des alarmes retentissent sans cesse autour de nous, nous avertissant du lancement de missiles depuis Gaza, le Liban, et maintenant la Syrie, l’Irak et l’Iran.

Qu'est-ce qu'une sirène ? C’est une alerte destinée à nous protéger et nous avertir, a expliqué le grand rabbin Yoshiyahu Pinto au cours de la leçon qu’il a dispensée. Mais selon lui, à force d’entendre toutes ces alarmes et ces avertissements, nous avons perdu tout sens des proportions et notre capacité à distinguer le fantasme et la peur de la réalité.

"Quand quelqu’un est anxieux, il ressent de la peur et son corps lui envoie une alerte qu peut rendre les choses encore plus difficile" a déclaré le rabbin Pinto, "cette peur peut nous faire perdre notre discernement. C'est pourquoi nous devons nous ressaisir, activer notre raison et ne pas laisser notre imagination nous submerger", a-t-il ajouté.