Du Maroc à la Pologne : le voyage de prières du rabbin Pinto

Un voyage de prières à travers le monde : après avoir célébré la fête de Pourim avec des milliers de ses étudiants à Manhattan, le grand rabbin Yoshiyahu Pinto est parti à la fin de la semaine dernière pour le Maroc. Il s’est rendu dans la ville balnéaire d'Essaouira, où feu le tsadik Rabbi Chaim Pinto (le grand), décédé en 1845, est enterré.

Le rabbin Pinto a récité une prière spéciale pour la paix de tous les Juifs du monde et en particulier pour les citoyens d'Israël engagés dans une terrible guerre aux frontières sud et nord du pays. Il s’est longuement attardé sur les difficultés auxquelles les Juifs ont été confrontés en Égypte et le grand salut inattendu qu’ils ont connu lors du partage en deux de la Mer Rouge suivi de l'entrée du peuple en Terre d'Israël et la victoire des Juifs sur tous leurs ennemis: "Nous prions tous pour que vienne bientôt la paix sur la terre d'Israël et dans le monde entier", a déclaré le rabbin Pinto. "J’espère que nous aurons bientôt la chance d’être témoins de la fin de la stricte justice ainsi que de la propagation de la grâce et la miséricorde dans le monde."

Le rabbin Pinto a poursuivi en faisant l’éloge du Royaume du Maroc, dirigé par le roi Mohammed VI, et des dispositifs de sécurité marocains, car selon lui la situation sécuritaire est meilleure pour les Juifs au Maroc qu'à New York et en Europe.

Depuis le Maroc, le rabbin Pinto a pris l’avion pour la Pologne, où sont venus du monde entier des milliers de ses étudiants, à l'occasion de la hiloula du défunt rabbin Elimelech de Lijensk, auteur du recueil "Noam Elimelech". Le fils aîné et successeur du rabbin Pinto, le rabbin Yoel Moshe Pinto, s’est envolé depuis Israël pour se joindre à la hiloula en Pologne.

Outre la tombe d’Elimelech de Lijensk auprès de laquelle ils se sont rendus, des milliers d'étudiants ainsi que le grand rabbin et son fils, le rabbin Yoel, prévoient de prier sur les tombeaux de nombreux justes en Pologne. À Lublin, sont enterrés le rabbin Tsadok HaCohen – auteur de l’œuvre 'Tsidkat Hatzadik' – et le rabbin Yaakov Yitzhak Horowitz – le Hozeh de Lublin.

A Rimanov, repose le défunt rabbin Menachem Mendel de Rimanov. A Cracovie, sont enterrés Rabbi Joel Sirkis – Le Ba’’ch –, Rabbi Moshe Isserles – le Rem’’a – et Rabbi Kalonymus Kalman Halevi Epstein – le Maor VaShemesh. En Pologne, des milliers d'étudiants du rabbin Pinto se rassembleront pour la hiloula au cours de laquelle le rabbin Pinto prononcera un discours qui sera transmis en direct dans des dizaines centres à travers le monde.