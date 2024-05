Feux de joie et sermons en série : le rabbin Yoel Pinto a éclairé Israël depuis Ashdod

En pleine campagne de renforcement en Israël, le rabbin Yoel Pinto, fils et successeur du grand rabbin Yoshiyahu Pinto, a allumé hier soir (à la sortie de Shabbat) trois immenses feux à la mémoire de l’honorable rabbin Shimon bar Yochai, à l'occasion du jour de la hiloula.

Shuva Israel

Pour rappel, cette année, en raison de la situation sécuritaire, le Commandement du Front intérieur a interdit la célébration de la hiloula traditionnelle à Meron, à la suite d’alertes concrètes concernant une possible attaque de missiles lancée par le Hezbollah dans la région. Après l'ordre du Commandement du Front Intérieur et de la déclaration de la zone de Meron comme zone militaire fermée, le grand rabbin Pinto a appelé ses disciples à obéir aux instructions et à allumer des feux dans les différents centres Shuva Israel répartis dans tout Israël.

Hier soir, des dizaines de feux de joie ont été allumés dans les yeshivot Shuva Israel, et comme il a été mentionné, le rabbin Yoel Pinto, qui donne en ce moment des leçons de Torah et de renforcement en série dans tout Israël, a participé à trois d'entre eux.

Le grand allumage central de feux de joie s’est tenu à Ashdod, avec la participation de milliers d'habitants de la ville, de rabbins et de personnalités publiques. Le discours principal a été prononcé par le rabbin Yoel Pinto qui s’est attardé sur le caractère sacré de ce jour et la vertu de l'étude du saint livre du Zohar - le livre du rabbin Shimon bar Yochai.

"Nous faisons partis de la dernière génération pour laquelle notre juste Messie viendra. Le pouvoir de cette génération réside dans le saint livre du Zohar. Comme le dit et insiste notre honorable maître, le grand rabbin, quiconque se raccroche au rabbin Shimon sera sauvé de tout mal", a déclaré le rabbin Yoel Pinto lors de la grande hiloula à Ashdod. Ensuite, il a participé à l'allumage d’un feu au Moshav Zarchia et à la ville d'Ashkelon, où il a également prononcé un discours d'encouragement et d'éveil. En outre, le rabbin Yoel Pinto a terminé hier soir l'intégralité du livre du Zohar en l’honneur du rabbin Shimon Bar Yochai.