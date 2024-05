"Il n'y a qu'une seule voie, la Torah" : le rabbin Pinto réconforte les communautés juives

Dans un contexte marqué par la montée de l’antisémitisme dans le monde, le grand rabbin Yoshiyahu Pinto rend visite en ce moment-même à chacune de ses institutions disséminées à travers le monde et réconforte les membres de sa communauté. Le rabbin Pinto est à la tête des institutions « Shuva Israel », qui comptent une centaine de centres et de Batei Midrash répartis dans des dizaines de pays.

Samedi dernier, il était à Miami et, lors de la sortie de shabbat, il a donné une leçon de Torah qui a été retransmise en direct : "Nous vivons à une époque confuse, les gens ne savent pas quoi faire. Mais on voit que c'est le moment de la venue du Messie", a-t-il dit. Et d’ajouter : "Mais il n'y a qu'une seule voie : continuer à suivre la Torah et les mitsvot. Se réfugier sous le parapluie du Saint, béni soit-Il."

Le rabbin Pinto a poursuivi : "Tout le monde devrait se battre pour ne pas sortir de la bulle juive, car, à Dieu ne plaise, on risque de rater le train et le terminus. Cela ne signifie pas qu’on ne doit pas se protéger, bien sûr qu’il le faut, mais qu’on ne devrait pas chercher la solution à l'extérieur, mais à l'intérieur, dans le judaïsme, dans la tradition juive." Le rabbin Pinto n’accomplit pas cette mission seul. Son fils et successeur, le rabbin Yoel Moshe Pinto, vient réconforter les communautés Shuva Israel en Israël. Rien que cette semaine, il donnera des cours de Torah à Gani Tikva, Tel Aviv, Sde Uziah, Ashkelon, Tel Mond, Ness Ziona, Or Yehuda, Ashdod et Jérusalem.