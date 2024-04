Le rabbin Pinto a accompagné les milliers de participants à la hiloula d’Elimelech de Lijensk

Ces dernières vingt-quatre heures, des milliers de Juifs du monde entier se sont rendus en Pologne sur la tombe du rabbin Elimelech de Lijensk, qui fut l’auteur du recueil "Noam Elimelech" et l'une des plus grandes figures du hassidisme.

Parmi les visiteurs du tombeau du Juste se trouvent des rebbes, des rabbins, des personnalités publiques et, au premier plan, le grand rabbin Yoshiyahu Pinto, chef de la communauté "Shuva Israel", venu avec ses étudiants.

Le grand rabbin Pinto a pour coutume, chaque année, de célébrer la hiloula du tsadik afin de lui rendre hommage, et cette année, il a organisé l'événement en Pologne, avec la participation de milliers de ses étudiants venus d'Israël et du monde entier.

Un avion rempli d'étudiants du rabbin Pinto est arrivé d’Israël, et beaucoup sont également venus des États-Unis et d'Europe pour participer à ce grand événement.

Aux côtés du rabbin Pinto était présent son fils aîné et successeur, le rabbin Yoel Moshe Pinto, qui a guidé le voyage en Pologne qui prévoit, outre la visite de la tombe d’Elimelech de Lijensk, des prières sur les tombes de nombreux autres Justes.

"Nous traversons l'une des périodes les plus difficiles. Déjà, lors de l’épidémie de covid, nous disions que le monde allait changer. Le monde est différent. Regardez ce qu'il se passe en Terre d’Israël, regardez ce qu'il se passe dans le monde entier", a déclaré le rabbin Pinto.

"Nous faisons tous l’expérience d’une grande confusion dans tous les domaines. Au travail, en matière de sécurité, avec les enfants. Tout est confus. Mais à l’heure actuelle, celui qui tient bon réussira. Parce que la vie a un but et que notre travail consiste à déjouer tous les pièges et à atteindre ce but, surmonter les difficultés. Et c'est là notre expérience aujourd'hui", a ajouté le rabbin Pinto.