Le rabbin Pinto a sévèrement critiqué la fracture sociale en Israël : "détérioration et destruction"

Dans un contexte de provocations et de divisions au sein de la nation, le grand rabbin Yoshiyahu Pinto a appelé ses étudiants à agir pour en restaurer l'unité car, selon lui, "si tout le monde se tait un peu, on pourra recoller les morceaux".

Au début de son discours, le rabbin Pinto a déclaré : "Les incitations à l’attaque et les guerres qui existent aujourd'hui dépendent de l’Homme. Les gens passent leur journée sur Internet. Quand on regarde quelque chose, cela nous entraîne à voir un autre contenu, puis un autre, puis un autre. Si on est de droite, alors on ne consultera que les sites de droite, et on sera sûrs d'avoir raison. Et si on est de gauche, on pense que nous seuls avons raison, et on ne regardera que les choses qui confortent notre position."

Selon le rabbin Pinto : "Si vous vous trouvez dans un endroit où l'on dit du mal de quelqu'un, vous vivez les choses directement et chacun des participants donne du pouvoir à la haine." "Le génie de Vilna explique que si je me bats avec quelqu’un, nous pourrons nous entendre à la fin, mais si quelqu’un monte un tiers contre moi, nous ne pourrons pas nous entendre, car l'instigateur attise constamment la querelle", a-t-il ajouté.

"Et que se passe-t-il aujourd'hui ? Les gens se calomnient, et créent une atmosphère de discorde, et c'est un type de destruction sans égal. Pour y remédier, il faut que chacun prenne un peu de recul. Si tout le monde se tait un peu, le peuple d'Israël sera à nouveau uni. Il suffit de garder le silence. Personne ne regrette jamais de s’être tu", a-t-il déclaré en conclusion.