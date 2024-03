"Les extraterrestres existent-ils ?" Voici la réponse surprenante du rabbin Pinto

Lors de la dernière leçon qu’il a dispensée, le grand rabbin Yoshiyahu Pinto a été interrogé sur l'existence des extraterrestres. La question a été posée en ces termes : existe-t-il des extraterrestres de nos jours et, si tel est le cas, comment devraient-ils être traités du point de vue du judaïsme ?

Le rabbin Pinto a répondu avec humour, tout en délivrant un message important : "Dans notre vie de tous les jours, nous n’arrivons déjà pas à gérer notre foyer, à garder notre placard de chambre bien rangé, il faudrait en plus que nous nous soucions des extraterrestres ? Les gens n’arrivent déjà pas à gérer correctement leurs affaires, leurs enfants et leur famille, et de quoi se soucient-ils ? S’il existe ou pas des extraterrestres ?".

Le rabbin Pinto a poursuivi : "Tout est fait pour que les gens pensent à toutes les absurdités du monde et non à l'essentiel. Aux choses secondaires. Chacun de nous doit s'occuper de ce qui est important dans sa vie. Parce que la vie court et nous échappe, et si on ne l'attrape pas, on se retrouvera sans rien."