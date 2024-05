Les grands rebbes et rabbins ont rencontré le rabbin Yoel Pinto à Jérusalem

Ces derniers jours, des rabbins et des personnalités publiques ont rencontré le rabbin Yoel Moshe Pinto, qui séjourne actuellement en Israël à l'occasion d'une campagne de renforcement spirituel qu’il mène parmi les communautés de Shuva Israel.

Hier soir, de grands rabbins se sont rendus à la résidence du rabbin Yoel Pinto à Jérusalem, notamment le rabbin Yaakov Shapira, chef de la yeshiva Merkaz HaRav, membre du conseil du grand rabbinat et président de son comité d’éducation, et le rabbin Michael Lesri, meneur de la révolution de la Teshuvah en Israël ces dernières années.

Haïm David

Les rabbins ont discuté de la Torah avec le rabbin Pinto et ont débattu ensemble de la Halacha. Ils lui ont également demandé de transmettre leur bénédiction à son père, le grand rabbin Yoshiyahu Pinto, leader de la communauté Shuva Israel dans le monde.

Pour rappel, au début de la semaine, le rabbin Yoel Pinto avait rencontré le grand rabbin et rebbe de Vizhnitz. Le rabbin Pinto avait été convié comme invité d'honneur à la grande Hiloula qui a eu lieu à Ashdod à l'occasion de la fête de Lag BaOmer, pour commémorer l’anniversaire de la mort de Rabbi Shimon bar Yohaï, sous la direction du grand rabbin de Vizhnitz, avec la participation de milliers de Hassidim.

Comme mentionné, le rabbin Yoel Pinto séjourne en ce moment en Israël, dans le but d’encourager les communautés Shuva Israel chapeautées par son père, le grand rabbin Yoshiyahu Pinto. Le mois dernier, le rabbin Yoel Pinto a dispensé des dizaines de leçons de Torah et de morale, avec la participation de plusieurs milliers de personnes venues se rassembler dans son ombre et se laisser fortifier par ses discours.

Le rabbin Yoel Pinto est le fils aîné et successeur du grand rabbin Pinto. La communauté Shuva Israel compte une centaine de centres et de yeshivot partout dans le monde. Cette année, les étudiants de la yeshiva ont célébré les 30 ans de sa fondation.