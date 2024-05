Pessa'h sous le signe du réconfort : le rabbin Pinto a célébré avec ses étudiants au Maroc et à New York

Pour la communauté « Shuva Israel », c’est un Pessa’h chargé qui prend fin. Le grand rabbin Yoshiyahu Pinto a célébré la première moitié de la fête dans sa résidence de la capitale du Maroc, Rabat, avec la participation de nombreux étudiants venus du monde entier pour passer le Seder avec lui. Le premier jour de Hol HaMoed, le rabbin Pinto a commémoré avec ses étudiants l’anniversaire de la mort du rabbin Meir Abu Hatsera – Baba Meir –, fils du défunt Sidna Baba Sali.

Le rabbin Pinto est le petit-fils de Baba Meir et, au cours des dernières années de sa vie, il a eu le privilège de le servir et d'être proche de lui. Les étudiants du rabbin Pinto et des dignitaires de la communauté juive marocaine ont participé à la hiloula.

Shuva Israel

Le lendemain, le rabbin Pinto a organisé une autre hiloula à la mémoire de Baba Meir, dans la salle de la yeshiva « Shuva Israel » à Manhattan à New York. Les fils du rabbin – son successeur, le rabbin Yoel Moshe Pinto, et le rabbin Meir Eliyahu Pinto – accompagnés d’une foule nombreuse, ont participé à l'événement. Au cours de cette célébration, le rabbin Pinto a distribué aux personnes présentes la prière pour la bonne fortune « Bizat haYam », connue des disciples du père du hassidisme, le défunt Baal Shem Tov. Le sermon spécial a été retransmis en direct sur les réseaux sociaux et diffusé sur les ondes locales, sur la radio Kol BaRamah.

Shuva Israel

Un autre événement a eu lieu à Manhattan en présence du grand rabbin Pinto, de ses fils et de ses disciples : la « Birkat HaIlanot » traditionnelle du mois de Nissan. Au cours de cette belle cérémonie, le rabbin Pinto et ses étudiants ont marché depuis sa résidence jusqu'au centre de Central Park, où dans l'un de ses recoins, ils ont béni ensemble des arbres fruitiers.

Pendant les jours de Hol HaMoed, des photos du rabbin Pinto ont été projetées sur plusieurs écrans géants du célèbre Times Square, accompagnées de textes appelant à l'unité. Derrière cette initiative se cache un homme d’affaires new-yorkais désireux de répandre en ces temps un amour désintéressé.

Le rabbin Pinto a également célébré le septième jour de Pessa’h avec ses disciples à Manhattan, et à minuit, il a interprété la « Shirat HaYam » en mémoire du grand miracle que D.ieu a accompli pour le peuple d'Israël lorsque ce dernier a quitté l'Égypte. « Le mois de Nissan est un mois de rédemption. Bientôt, nous assisterons à la rédemption complète et à la venue du Messie » a déclaré le rabbin Pinto à cette occasion.